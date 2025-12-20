search
20.12.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2417
18/12/2025
20.12.2025 09:10

Φραπές με …άβαταρ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2417
18/12/2025
20.12.2025 09:10
FRAPES_1112

Τα… μυστήρια του «Φραπέ»: όχι, δεν αναφερόμαστε στο δροσιστικό και αναζωογονητικό ρόφημα, αλλά στον… άλλο «Φραπέ», κατά κόσμο Γιώργο Ξυλούρη, τον αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του οποίου βρίσκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που απέστειλε στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Διότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ που προβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ο άνθρωπος που εμφανίζεται να συνομιλεί με διάφορα στελέχη, να δίνει εντολές ή να απειλεί, δεν είναι ο ίδιος που εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά κάποιος συγγενής του, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα από τα πολλά κινητά τηλέφωνα που ο Γ. Ξυλούρης έχει στο όνομά του, μέσω ειδικών «πακέτων» που έχει κάνει με πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Το ρεπορτάζ φαίνεται ότι κίνησε το ενδιαφέρον της ΝΔ, καθώς ο εισηγητής της στην Εξεταστική, Μακάριος Λαζαρίδης είπε ότι «είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ένα ρεπορτάζ στο τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για το ποιος είναι, εάν είναι ο Ξυλούρης, αυτός που εξετάσαμε. Παρακαλώ η επιτροπή μας να αποστείλει επιστολή στον ΑΝΤ1 για πλήρη ενημέρωση, να μας πουν από πού προκύπτει αυτό».

Το αίτημα αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία είπε ότι «είναι πρόδηλο ότι επιχειρείται ένας φοβερός αποπροσανατολισμός και ένα ξέπλυμα. Ο ίδιος ο Ξυλούρης συνομολόγησε ότι είναι ο “Φραπές”. Εάν η ΝΔ διατηρεί αμφιβολίες για το ποιος είναι, ας κληθεί ο Πέτρος Κουσουλός στην εξεταστική», με τον Μ. Λαζαρίδη να ανταπαντά ότι «δεν αμφισβητούμε ότι είναι ο Ξυλούρης. Θέλουμε ενημέρωση. Ούτε φίλος είναι, ούτε κολλητός, ούτε κουμπάρος ο κύριος Ξυλούρης».

Μπάχαλο…

