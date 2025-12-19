search
19.12.2025
Το δείπνο Παπανδρέου, Δούκα και Σαχινίδη με… κεντροαριστερό μενού

Εχθές το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας εντόπισαν οι κεραίες μας, μια ενδιαφέρουσα πολιτικά παρέα να δειπνεί.

Στο κοινό τραπέζι ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Χάρης Δούκας και ο Φίλιππος Σαχινίδης. Προφανώς στο επίκεντρο ήταν οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά αλλά και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Όλα δείχνουν ότι για ακόμα μια φορά θα συμπορευτούν στις συνεδριακές διαδικασίες. Η πλευρά Δούκα δεν θα δει την πρόταση της για να μην υπάρξει συνεργασία με την ΝΔ υπό καμία συνθήκη να τίθεται προς ψήφιση στο συνέδριο, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ότι είναι αυτονόητη θέση αλλά θα έχει στο επίκεντρο την στρατηγική των συμμαχιών.

Ο Χάρης Δούκας επιμένει στους ανοιχτούς διαύλους με τις άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου και με το κόμμα Τσίπρα όταν αυτό ιδρυθεί και προεκλογικά. Όπως τονίζει, δεν γίνεται να υπάρξει συνεννόηση την τελευταία στιγμή για τις καρέκλες. Στη θέση του αυτή θα επιμείνει ανοίγοντας ένα από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο, τις συμμαχίες.

