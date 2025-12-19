Ο Τσίπρας στην εκδήλωση για τα 13 χρόνια της Εφημερίδας των Συντακτών – Ποιοι άλλοι έδωσαν το παρών (Photos/Video)

Τα 13 χρόνια από την κυκλοφορία της γιορτάζει στην Αίγλη Ζαππείου η Εφημερίδα των Συντακτών, το πλειοψηφικό πακέτο της οποίας πέρασε στον Δημήτρη Μελισσανίδη.

Παρών στην εκδήλωση ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αντάλλαξε θερμή χειραψία με τον νέο ιδιοκτήτη της εφημερίδας.

Εκτός από τον κ. Τσίπρα, το παρών στην εκδήλωση δίνουν εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, όπως ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δραγασάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Γιώργος Λιάνης, ο Νίκος Σηφουνάκης, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Νίκος Παππάς και ο Γιάννης Ραγκούσης.

Επίσης, το παρών δίνουν και πολλοί δημοσιογράφοι.

