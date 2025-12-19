Σιωπή για τα περί αθέτησης υπόσχεσης του Μητσοτάκη σε Βενιζέλο για την Προεδρία της Δημοκρατίας

Μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι δεν ηκούσθη ούτε κιχ για τα όσα αποκάλυψε προ ημερών η στήλη Στίγμα των Νέων, περί συνάντησης ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Βενιζέλο τον Δεκέμβριο του 2024 με θέμα την προεδρική εκλογή που ακολουθούσε τον Φεβρουάριο του σωτηρίου έτους 2025.

Το δημοσίευμα έλεγε ότι ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε στον Βενιζέλο πως θα τον προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κάτι που όμως δεν έκανε, καθώς προτίμησε τον deep blue Τασούλα και όχι να διατηρήσει την παράδοση των συναινέσεων.

Κάποιοι ερμηνεύουν την αθέτηση της πρωθυπουργικής υπόσχεσης ως την αιτία της κριτικής στάσης του Βενιζέλου στην κυβέρνηση εδώ και καιρό.

Δεν ξέρω τι να υποθέσω με αυτή τη σιωπή. Κάνουν όλοι ότι δεν καταλαβαίνουν. Και κυρίως σιωπούν όσοι Πασόκοι έχουν στο νου τους μία συγκυβέρνηση με Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Αλήθεια, πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης θέλει πραγματικά να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ;

