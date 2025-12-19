search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 12:19
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 11:10

Σιωπή για τα περί αθέτησης υπόσχεσης του Μητσοτάκη σε Βενιζέλο για την Προεδρία της Δημοκρατίας

19.12.2025 11:10
mitsotakis_venizelos

Μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι δεν ηκούσθη ούτε κιχ για τα όσα αποκάλυψε προ ημερών η στήλη Στίγμα των Νέων, περί συνάντησης ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Βενιζέλο τον Δεκέμβριο του 2024 με θέμα την προεδρική εκλογή που ακολουθούσε τον Φεβρουάριο του σωτηρίου έτους 2025.

Το δημοσίευμα έλεγε ότι ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε στον Βενιζέλο πως θα τον προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κάτι που όμως δεν έκανε, καθώς προτίμησε τον deep blue Τασούλα και όχι να διατηρήσει την παράδοση των συναινέσεων.  

Κάποιοι ερμηνεύουν την αθέτηση της πρωθυπουργικής υπόσχεσης ως την αιτία της κριτικής στάσης του Βενιζέλου στην κυβέρνηση εδώ και καιρό.

Δεν ξέρω τι να υποθέσω με αυτή τη σιωπή. Κάνουν όλοι ότι δεν καταλαβαίνουν. Και κυρίως σιωπούν όσοι Πασόκοι έχουν στο νου τους μία συγκυβέρνηση με Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Αλήθεια, πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης θέλει πραγματικά να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ;

Διαβάστε επίσης

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

Αγρότες: Ζητείται… ένοχος

Κάθε Έλληνας έδωσε σήμερα 212 ευρώ στον Ζελένσκι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Έγινε κι αυτό: Γυμνός αστυνομικός συλλαμβάνει κακοποιό μέσα σε σάουνα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Τόκιο: Ζευγάρι βρήκε φρικτό θάνατο σε σάουνα – Έπιασε φωτιά και εγκλωβίστηκαν κλειδωμένοι

xioni-saudi-arabia
ΚΟΣΜΟΣ

Κι όμως: Χιόνισε και το έστρωσε στη Σαουδική Αραβία – Στα λευκά και η έρημος (video)

video-zelensky-fatni.
ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: O Ζελένσκι… Θείο Βρέφος, η φον ντερ Λάιεν… Παναγία και ο Μερτς… Ιωσήφ – Το κλάμα και το «δώρο» των 100 ευρώ

omoda5shs_detail_pc
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στην Ελλάδα το υβριδικό Omoda 5 SHS-H με 7 χρόνια εγγύηση – Οι τιμές

WILLIAM_KATE_CHRISTMAS
LIFESTYLE

Με… ανοιξιάτικη φωτογραφία η χριστουγεννιάτικη κάρτα των Ουίλιαμ και Κέιτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

skertsos- zoi- tasoulas – tsipras88- new
ΚΑΛΧΑΣ

«Μπλόκαραν» το Μαξίμου οι αγρότες, ο Σκέρτσος έχασε από τη Ζωή, το «δικαίωμα της άγνοιας», ο στάσιμος Τασούλας και η «σχέση» Τσίπρα – Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 12:18
Έγινε κι αυτό: Γυμνός αστυνομικός συλλαμβάνει κακοποιό μέσα σε σάουνα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Τόκιο: Ζευγάρι βρήκε φρικτό θάνατο σε σάουνα – Έπιασε φωτιά και εγκλωβίστηκαν κλειδωμένοι

xioni-saudi-arabia
ΚΟΣΜΟΣ

Κι όμως: Χιόνισε και το έστρωσε στη Σαουδική Αραβία – Στα λευκά και η έρημος (video)

video-zelensky-fatni.
ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: O Ζελένσκι… Θείο Βρέφος, η φον ντερ Λάιεν… Παναγία και ο Μερτς… Ιωσήφ – Το κλάμα και το «δώρο» των 100 ευρώ

1 / 3