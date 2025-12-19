search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κάθε Έλληνας έδωσε σήμερα 212 ευρώ στον Ζελένσκι

Σε συμφωνία για κοινό δανεισμό από τις κεφαλαιαγορές κατέληξαν τα ξημερώματα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, προκειμένου να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας, ύψους 90 δισ. ευρώ, την επόμενη διετία.

Από το σχέδιο δανείου που συμφωνήθηκε, χθες, στη Σύνοδο «δεν θα έχει καμία χρηματοοικονομική υποχρέωση η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία», όπως συμφώνησαν οι ηγέτες, αποδεχόμενοι τη στάση των χωρών αυτών.

Το δάνειο αυτό, όμως, στην ουσία είναι μόνο στα χαρτιά, καθώς το Κίεβο θα επιστρέψει αυτό το ποσό μόνο αν η Ουκρανία κερδίσει τελικά τον πόλεμο και μόνο αν η Ρωσία πληρώσει πολεμικές αποζημιώσεις.

Να κάνουμε τη διαίρεση;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθυσμός των 24 χωρών (πλην δηλαδή της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας) από τις 27 συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο δάνειο, είναι 424,5 εκατομμύρια.

Δηλαδή, κάθε πολίτης των 24 χωρών – και φυσικά κάθε Έλληνας – χρεώνεται σήμερα 212 ευρώ για το δάνειο που θα λάβει η Ουκρανία.

