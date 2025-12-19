Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της συμφωνίας για τον δανεισμό 90 δισεκ. στην Ουκρανία – Γιατί πρόκειται για ήττα της Κομισιόν

Οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν σήμερα να στηρίξουν οικονομικά την Ουκρανία για τα επόμενα τουλάχιστον δύο χρόνια με τη χορήγηση ενός δανείου ύψους 90 δισεκ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Οι πιέσεις των περισσότερων εκ των «27» δεν έπεισαν Βέλγιο, Σλοβακία και Ουγγαρία, καθώς τα τρία κράτη (με διαφορετικό σκεπτικό) αντιστάθηκαν στην επιθυμία των πολλών και έτσι προχώρησε το… plan B.

Γνωρίζοντας πως δεν μπορούσαν να φύγουν χωρίς μία συμφωνία και με το αδιέξοδο φανερό, η 16ωρη Σύνοδος Κορυφής πήγε σε μία λύση για την οποία θα πληρώσουν 90 δισεκατομμύρια τα 24 από τα 27 κράτη (Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία αρνήθηκαν), με τους αξιωματούχους να αναγνωρίζουν ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ τους.

Αν προέκυψε κάτι θετικό κατά την κρίση τους, είναι ότι «τουλάχιστον εξασφαλίσαμε την επιβίωση της Ουκρανίας για την επόμενη διετία» όπως ανέφερε διπλωματούχος στο Politico.

Οι… πανηγυρισμοί για την εξασφάλιση δανείου στην Ουκρανία από τους ηγέτες τα ξημερώματα, κρύβει κάτω από το χαλί ωστόσο την αποτυχία της ηγεσίας της Ευρώπης να περάσει τη γραμμή της για την χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου εκτιμώνται σε 137 δισεκ. ευρώ, με την ΕΕ να δεσμεύεται να αναλάβει τα δύο τρίτα. Τα υπόλοιπα θα διασφαλιστούν από άλλους συμμάχους της Ουκρανίας, όπως η Νορβηγία και ο Καναδάς.

Οι Ευρωπαίοι θα χορηγήσουν στο Κίεβο άτοκο δάνειο, χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

«Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί να αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν λάβει αποζημιώσεις. Μέχρι τότε, τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν ακινητοποιημένα και η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των ταμειακών υπολοίπων για τη χρηματοδότηση του δανείου. Αυτή είναι η λύση που βρήκαμε από κοινού», επεσήμανε η φον ντερ Λάιεν.

Τώρα «θα ξαναγίνει ωφέλιμο να μιλήσουμε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», εκτίμησε από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Έπειτα από μακρές συζητήσεις» κατέστη σαφές ότι η χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων «απαιτεί περισσότερη δουλειά», παραδέχθηκε ωστόσο Ευρωπαίος αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Οι κερδισμένοι της συμφωνίας

Η Ουκρανία

Αυτό που ήθελε θα το πάρει, έστω και μετά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Εξασφάλισε ένα ποσό που θα την βοηθήσει να επιβιώση για άλλη μία διετία και έως ότου τελειώσει ο πόλεμος και η Ρωσία πληρώσει τις αποζημιώσεις, δεν θα αποπληρώνει το δάνειο. Αν η Ρωσία δεν πράξει όπως ελπίζει η ΕΕ, τότε η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στην Ευρώπη, που επίσης όμως ελλοχεύει κινδύνους.

Ο Ζελένσκι ήλπιζε πως ο δανεισμός θα γίνει με τα ρωσικά assets, κάτι που θεωρεί ότι θα ήταν ιδανικό πλήγμα για τον Πούτιν, ωστόσο δεν φεύγει με άδεια χέρια που αυτό ήταν το ζητούμενο για τον ίδιο.

Σλοβακία και Ουγγαρία

Οι Βίκτορ Ορμπαν και Ρόμπερτ Φίτσο πανηγυρίζουν και δικαιολογημένα καθώς ως κυβερνήσεις φιλικές προς τον Πούτιν, αντιστάθηκαν στην πλειοψηφία και δεν θα πληρώσουν ευρώ από το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων.

Το Βέλγιο

Το Βέλγιο αρνήθηκε επίσης, αλλά με εντελώς διαφορετική σκοπιά καθώς το 80% των ρωσικών assets είναι στην κατοχή της και θα έχει μεγαλύτερους μπελάδες αν μπλέξει νομικά με τη Μόσχα. Θα συμμετέχει ωστόσο στον δανεισμό του Κιέβου.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ απαιτούσε ήδη από τον Οκτώβριο σχεδόν απεριόριστες εγγυήσεις από τους εταίρους του για να μετριάσει τον κίνδυνο ρωσικών αντιποίνων. Και ενώ άλλες χώρες της ΕΕ εξέφραζαν την προθυμία τους να επιδείξουν αλληλεγγύη, δεν σκόπευαν να δώσουν στο Βέλγιο λευκή επιταγή.

Ο ίδιος όμως «νίκησε την ΕΕ και την Φον ντερ Λάιεν και πήρε αυτό που ήθελε» όπως είπε αξιωματούχος.

«Ο κύβος ερρίφθη, όλοι είναι ανακουφισμένοι», δήλωσε χαμογελαστός ο ντε Βέβερ, τονίζοντας πως η συμφωνία των 27 σημαίνει ότι η Ουκρανία «νίκησε» διότι εξασφάλισε την αξιόπιστη χρηματοδότηση που χρειάζεται. Πρόσθεσε επίσης ότι η ΕΕ δεν έχει καμιά πρόθεση να επιστρέψει τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια «στον Πούτιν».

Η Ρωσία

Για τη Μόσχα το αποτέλεσμα κρίθηκε ως «νίκη». Κυρίως γιατί Ουγγαρία και Σλοβακία προέβαλαν αντίσταση στις επιθυμίες της Φον ντερ Λάιεν και προς ώρας δεν αγγίζουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε σήμερα ότι «ο νόμος και η σωφροσύνη» κέρδισαν.

«Μείζον πλήγμα στους πολεμοκάπηλους της ΕΕ με επικεφαλής την αποτυχημένη Ούρσουλα – φωνές λογικής στην ΕΕ μπλόκαραν την παράνομη χρήση ρωσικών αποθεμάτων για να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ντμίτριεφ στο X αναφερόμενος στην φον ντερ Λάιεν.

Οι χαμένοι

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Πριν ξεκινήσει η Σύνοδος, έλεγε στα ΜΜΕ ότι δεν θα φύγει κανείς μέχρι να υπάρξει συμφωνία και η ίδια πίεζε ασφυκτικά για να γίνει χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Δεν έπεισε όμως ούτε το Βέλγιο -που ήταν και το βασικότερο εμπόδιο- και υπέστη άλλη μία ήττα εντός Κομισιόν.

Φρίντριχ Μερτς και οι άλλοι… 23

Ηταν ο υπ αριθμόν ένα υποστηρικτής του να χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Εφυγε χωρίς να πετύχει κι αυτός τον στόχο του, ενώ αναγκάστηκε επίσης να αποδεχτεί την αναβολή της υπογραφής συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που συμμετέχουν στον συνασπισμό Mercosur, έπειτα από τις πιέσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Διαβάστε επίσης:

Σήμερα η μαραθώνια ετήσια συνέντευξη Τύπου του Πούτιν – Απολογισμός της χρονιάς με… 2 εκατ. ερωτήσεις, στο επίκεντρο το Ουκρανικό

Αυτοκτόνησε ο ύποπτος για τη φονική επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν – Δολοφόνησε και τον καθηγητή του MIT, λένε οι αρχές (video)

Φρικτός θάνατος για 10χρονο στην Ινδονησία: Τον άρπαξε κροκόδειλος ενώ κολυμπούσε με φίλους του