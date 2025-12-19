Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

Λήγει η θητεία της Λάουρα Κόβεσι και κάποιοι σε Ελλάδα (σίγουρα) και σε άλλες χώρες θα… ξαναβρούν τον ύπνος τους. Ή έτσι νομίζουν!

Βλέπετε, η Ρουμάνα εισαγγελέας που ερεύνησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο κοντεύει να τινάξει την κυβέρνηση στον αέρα, φρόντισε να ανανεώσει τις θητείες των εδώ συνεργατών της.

Ήτοι οι εισαγγελείς που εργάζονται στο γραφείο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα και οι οποίοι έπαιξαν σοβαρό ρόλο στις «καυτές» έρευνες μέχρι τώρα, θα συνεχίσουν κανονικά…

