19.12.2025 13:14

Όταν ο Γερουλάνος έγινε… ντετέκτιβ

19.12.2025 13:14
Σε… Σέρλοκ Χολμς μετατράπηκε ο Παύλος Γερουλάνος προκειμένου να βρει ποια έργα τροποποίησε ή και απένταξε πλήρως η κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «χρειάστηκε να κάνουμε δουλειά ντετέκτιβ, τι ήταν αυτά τα πράγματα, τα οποία απεντάσσονται ή τροποποιούνται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τα 135 έργα που τροποποιούνται έχουν διαφορετικό επίπεδο τροποποίησης το καθένα και θέλει πολλή δουλειά να πιάσουμε ένα ένα για να δούμε τι βγαίνει από τη μέση».

Μάλιστα,ο Π. Γερουλάνος επισήμανε ότι «φεύγουν έργα τα οποία ήταν για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας, φεύγουν έργα τα οποία είχαν να κάνουν με την Πολιτική Προστασία. Είναι σημαντικά θέματα και είναι μία δουλειά την οποία θα συνεχίσουμε να την κάνουμε. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όμως είναι ότι αυτό που συμβαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι ότι σιγά σιγά μοιάζει να γίνεται ένα Ταμείο χαμένης ευκαιρίας».

Σίγουρα έχει ενδιαφέρον και το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε μια τέτοια πρωτοβουλία, αλλά και το ότι αποδείχθηκε τόσο επίπονη.

