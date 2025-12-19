search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 23:52
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

19.12.2025 23:10

Ο Γιώργος Παπανδρέου κινείται: Γιορτινή βραδιά με γυναίκες στελέχη και φίλες του ΠΑΣΟΚ

19.12.2025 23:10
papandreou

Συνάντηση που υποδηλώνει έντονη παρουσία στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ διοργάνωσε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε στέκι του Κολωνακιού, προς τιμή γυναικών στελεχών και φίλων του Κινήματος.

Παρότι δεν εμπλέκεται ευθέως εδώ και πολύ καιρό στα εσωτερικά του κόμματος, ο Γιώργος διατηρεί πάντα πολυπληθές και πιστό ακροατήριο.

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Άνω Λιόσια: Άγνωστος «γάζωσε» επιχείρηση με χαλιά – Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες

ukraine fwties
ΚΟΣΜΟΣ

Επτά νεκροί σε ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην περιοχή της Οδησσού

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

«e-Pyrasfaleia»: Ολοκληρωμένος ψηφιακός οδηγός πυρασφάλειας σε μία εφαρμογή

osfp vilerban
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός, 107-84 την ουραγό Βιλερμπάν στο ΣΕΦ

eugenia bosco
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αργεντινή: Καταδίκη έξι ετών για τον πρώην προπονητή της Ολυμπιονίκης Εουχένια Μπόσκο για σεξουαλικές επιθέσεις

michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

