Ο Γιώργος Παπανδρέου κινείται: Γιορτινή βραδιά με γυναίκες στελέχη και φίλες του ΠΑΣΟΚ

Συνάντηση που υποδηλώνει έντονη παρουσία στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ διοργάνωσε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε στέκι του Κολωνακιού, προς τιμή γυναικών στελεχών και φίλων του Κινήματος.

Παρότι δεν εμπλέκεται ευθέως εδώ και πολύ καιρό στα εσωτερικά του κόμματος, ο Γιώργος διατηρεί πάντα πολυπληθές και πιστό ακροατήριο.

