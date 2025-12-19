Ο Γιώργος Παπανδρέου κινείται: Γιορτινή βραδιά με γυναίκες στελέχη και φίλες του ΠΑΣΟΚ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνάντηση που υποδηλώνει έντονη παρουσία στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ διοργάνωσε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε στέκι του Κολωνακιού, προς τιμή γυναικών στελεχών και φίλων του Κινήματος.
Παρότι δεν εμπλέκεται ευθέως εδώ και πολύ καιρό στα εσωτερικά του κόμματος, ο Γιώργος διατηρεί πάντα πολυπληθές και πιστό ακροατήριο.
