search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 08:43
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2417
18/12/2025
21.12.2025 07:10

«Ψήνεται» και ο ανασχηματισμός

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2417
18/12/2025
21.12.2025 07:10
olomeleia-vouli

Με την ψήφιση του προϋπολογισμού, φαίνεται ότι το επόμενο «μεγάλο κεφάλαιο» για την κυβέρνηση είναι ο ανασχηματισμός, για τον οποίο πολλοί μιλούν, πολλοί κάνουν προβλέψεις αλλά ο βασικός «παίκτης», ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν λέει κουβέντα.

Για να μην χρονοτριβούμε, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν ως τώρα, αν και ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γίνει μετά το συνέδριο της ΝΔ, πλέον δεν αποκλείεται να προχωρήσει ακόμα και μέσα στις πρώτες εβδομάδες του 2026.

Ωστόσο, ως προς το εύρος του, τα πρόσωπα που φεύγουν, τα πρόσωπα που μπαίνουν και αυτά που… μένουν, ακόμα δεν υπάρχει καμία σαφής πληροφορία, παρά μόνο εικοτολογίες και εκτιμήσεις με βάση το… νόμο των πιθανοτήτων. Για να ξέρουμε τι λέμε.

Διαβάστε επίσης:

Στο «στόχαστρο» οι πρώην

Φραπές με …άβαταρ

Ο Γιώργος Παπανδρέου κινείται: Γιορτινή βραδιά με γυναίκες στελέχη και φίλες του ΠΑΣΟΚ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκρουση Τσίπρα με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΕΑΡ δεν είναι παρεξήγηση, αλλά επιλογή ηγεμονίας και «στρατηγική 2031»

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Καλά Χριστούγεννα» με βροχές και χιόνια -Πού αναμένονται βροχές σήμερα

san_fransisco_diakopi_revmatos
ΚΟΣΜΟΣ

Στο σκοτάδι το Σαν Φρανσίσκο – 130.000 κάτοικοι χωρίς ρεύμα

putin_1912_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έτοιμος για διάλογο» με την ΕΕ ο Πούτιν – «Θα μιλήσει με τον Μακρόν αν υπάρχει πολιτική βούληση»

santa_run
ΕΛΛΑΔΑ

«Athens Santa Run 2025»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα στην Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

xrysikopoulou_beos_moutidou
LIFESTYLE

Χρυσικοπούλου για τον καβγά Μουτίδου - Μπέου: «Σαν μια αγανακτισμένη, επί σειρά ετών, τηλεθεάτρια να αποκτά τηλεοπτικό βήμα»

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα - Τι λέει νέα μελέτη

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 08:35
tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκρουση Τσίπρα με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΕΑΡ δεν είναι παρεξήγηση, αλλά επιλογή ηγεμονίας και «στρατηγική 2031»

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Καλά Χριστούγεννα» με βροχές και χιόνια -Πού αναμένονται βροχές σήμερα

san_fransisco_diakopi_revmatos
ΚΟΣΜΟΣ

Στο σκοτάδι το Σαν Φρανσίσκο – 130.000 κάτοικοι χωρίς ρεύμα

1 / 3