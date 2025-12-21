«Ψήνεται» και ο ανασχηματισμός

Με την ψήφιση του προϋπολογισμού, φαίνεται ότι το επόμενο «μεγάλο κεφάλαιο» για την κυβέρνηση είναι ο ανασχηματισμός, για τον οποίο πολλοί μιλούν, πολλοί κάνουν προβλέψεις αλλά ο βασικός «παίκτης», ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν λέει κουβέντα.

Για να μην χρονοτριβούμε, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν ως τώρα, αν και ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γίνει μετά το συνέδριο της ΝΔ, πλέον δεν αποκλείεται να προχωρήσει ακόμα και μέσα στις πρώτες εβδομάδες του 2026.

Ωστόσο, ως προς το εύρος του, τα πρόσωπα που φεύγουν, τα πρόσωπα που μπαίνουν και αυτά που… μένουν, ακόμα δεν υπάρχει καμία σαφής πληροφορία, παρά μόνο εικοτολογίες και εκτιμήσεις με βάση το… νόμο των πιθανοτήτων. Για να ξέρουμε τι λέμε.

Διαβάστε επίσης:

Στο «στόχαστρο» οι πρώην

Φραπές με …άβαταρ

Ο Γιώργος Παπανδρέου κινείται: Γιορτινή βραδιά με γυναίκες στελέχη και φίλες του ΠΑΣΟΚ