Στο «στόχαστρο» οι πρώην

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τελικά, ποιους εννοούσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, όταν μίλησε για «αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως η κυβερνητική παράταξη τάχα χάσει την ταυτότητά της»;
Η πρώτη ανάγνωση «έδειχνε» τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πλειστάκις έχει αναφερθεί σε τέτοιου είδους ζητήματα που αφορούν στον χαρακτήρα και την ταυτότητα της Ν.Δ., υπό την προεδρία Μητσοτάκη. Ωστόσο, όπως υπενθύμισε στη στήλη στέλεχος της κυβέρνησης, και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, έχει αναφερθεί σε… ταυτοτικά ζητήματα της παράταξης – αν και πιο σπάνια και πιο «θεσμικά».
Οπότε, η απάντηση στο αρχικό ερώτημα είναι ότι «η μπάλα παίρνει» και Σαμαρά, αλλά και Καραμανλή – και επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του «Ποντικιού» ότι ο πρωθυπουργός, όταν το κρίνει σκόπιμο, θα απαντά στην κριτική που δέχεται από τους δύο προκατόχους του στην ηγεσία του κόμματος.
Διαβάστε επίσης:
Ο Γιώργος Παπανδρέου κινείται: Γιορτινή βραδιά με γυναίκες στελέχη και φίλες του ΠΑΣΟΚ
Το δείπνο Παπανδρέου, Δούκα και Σαχινίδη με… κεντροαριστερό μενού
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.