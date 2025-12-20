search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2417
18/12/2025
Στο «στόχαστρο» οι πρώην

Τελικά, ποιους εννοούσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, όταν μίλησε για «αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως η κυβερνητική παράταξη τάχα χάσει την ταυτότητά της»;

Η πρώτη ανάγνωση «έδειχνε» τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πλειστάκις έχει αναφερθεί σε τέτοιου είδους ζητήματα που αφορούν στον χαρακτήρα και την ταυτότητα της Ν.Δ., υπό την προεδρία Μητσοτάκη. Ωστόσο, όπως υπενθύμισε στη στήλη στέλεχος της κυβέρνησης, και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, έχει αναφερθεί σε… ταυτοτικά ζητήματα της παράταξης – αν και πιο σπάνια και πιο «θεσμικά».

Οπότε, η απάντηση στο αρχικό ερώτημα είναι ότι «η μπάλα παίρνει» και Σαμαρά, αλλά και Καραμανλή – και επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του «Ποντικιού» ότι ο πρωθυπουργός, όταν το κρίνει σκόπιμο, θα απαντά στην κριτική που δέχεται από τους δύο προκατόχους του στην ηγεσία του κόμματος.

