search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 22:30
search
MENU CLOSE
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2417
18/12/25
21.12.2025 20:52

Στην πολιτική αρένα η Καρυστιανού; 

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2417
18/12/25
21.12.2025 20:52
KefaloniaKaristianouEXO1

Το εγχείρημα που φέρεται να επιχειρεί η Μαρία Καρυστιανού κουβαλά ισχυρό ηθικό και συναισθηματικό φορτίο, αλλά παραμένει ασαφές πολιτικά.

Η μετάβαση από τη δικαιολογημένη κοινωνική οργή σε συνεκτικό πολιτικό σχέδιο δεν είναι αυτονόητη. Χωρίς σαφή θέση για οικονομία, θεσμούς και διεθνή προσανατολισμό, ο κίνδυνος είναι το κόμμα να λειτουργήσει περισσότερο ως κραυγή διαμαρτυρίας παρά ως πρόταση διακυβέρνησης.

Η δυναμική του κόμματος φαίνεται να αντλείται από την αντισυστημική ψήφο. Όμως η αντισυστημικότητα, όταν δεν συνοδεύεται από θεσμική σοβαρότητα, συχνά εξαντλείται γρήγορα. Η απόσταση από τα παραδοσιακά κόμματα μπορεί να είναι πολιτικό πλεονέκτημα στην αρχή, αλλά χωρίς οργανωτική δομή και αξιόπιστα στελέχη, κινδυνεύει να μετατραπεί σε αδυναμία επιβίωσης.

Το κόμμα Καρυστιανού επενδύει στο ηθικό κεφάλαιο της σύγκρουσης με την εξουσία. Αυτό, όμως, είναι δίκοπο μαχαίρι. Όσο ανεβαίνουν οι προσδοκίες, τόσο αυξάνεται και ο πήχης της ευθύνης. Η πολιτική δεν συγχωρεί την ασάφεια για πολύ. Αν δεν απαντηθεί έγκαιρα το «με ποιους» και το «πώς», η απογοήτευση μπορεί να έρθει γρήγορα και απότομα.

Διαβάστε επίσης:

Στον «παράδεισο» του ευρώ και η Βουλγαρία

«Ψήνεται» και ο ανασχηματισμός

Στο «στόχαστρο» οι πρώην

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πυρά» κατά κυβέρνησης Τραμπ για τους χειρισμούς στην υπόθεση Επστάιν – «Πάει να πνίξει το θέμα» λένε οι Δημοκρατικοί

ambulance_italy
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 40χρονος δολοφόνησε τη σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

witkoff-zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό στο Μαϊάμι – Συζητήσεις για εγγυήσεις και ανοικοδόμηση

stefanos-kaselakis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης απαντά στην Μάλαμα: Δεν παραβιάστηκε καμία ιδρυτική μας αρχή

paok11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0: Έκανε περίπατο το ντέρμπι στην Τούμπα ο «Δικέφαλος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

karystianou_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Το κίνημα οργανώνεται» - Επιτροπή «σοφών» εργάζεται για τη σωτηρία της χώρας

mitsotakis_zelenski_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ουκρανικό δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και ο λογαριασμός για τα ελληνικά νοικοκυριά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 22:27
trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πυρά» κατά κυβέρνησης Τραμπ για τους χειρισμούς στην υπόθεση Επστάιν – «Πάει να πνίξει το θέμα» λένε οι Δημοκρατικοί

ambulance_italy
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 40χρονος δολοφόνησε τη σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

witkoff-zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό στο Μαϊάμι – Συζητήσεις για εγγυήσεις και ανοικοδόμηση

1 / 3