22.12.2025 09:44

Καραναστάσης: Στόχος σε κάθε μανιώδη επίθεση σε βάρος μου είναι πάντα η Ζωή

22.12.2025 09:44
ZOI_KARANASTASIS

Στο περιστατικό με το αλκοτέστ που οδήγησε στην αφαίρεση του διπλώματός του, μίλησε μεταξύ άλλων ο Διαμαντής Καραναστάσης στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται».

«Δεν πίνω μόνο φραπέ, πίνω και λίγο κρασάκι. Είναι κάτι μικρό, για να συζητάμε για 1,5 ποτήρι κρασί. Μπαίνεις στο αμάξι και επειδή έχεις πιει τη γουλιά πριν από λίγο, σε γράφουν. Να γίνεται θέμα ότι σου κόβουν μία κλήση; Είμαστε σοβαροί;», ανέφερε με εμφανή ενόχληση.

Ο ηθοποιός σημείωσε επίσης, ότι αν και στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ της αυστηροποίησης των μέτρων, δεν είναι γενικά υπέρ των προστίμων. «Γενικώς δεν είμαι υπέρ των προστίμων, έχω σκίσει τα ταξί. Το αμάξι μου είναι παρκαρισμένο δέκα μέρες στα Εξάρχεια, επειδή ήπια μισό ποτηράκι. Έτυχε η κακιά στιγμή που ήπια τη γουλιά και με έπιασαν. Λίγες μέρες πριν θα μου έλεγαν συγγνώμη για την ενόχληση με 0,29. O Χριστός και η Παναγία. Είναι ένα ποτήρι ποτό ή δύο ποτήρια κρασί. Δεν ξέρει ο κόσμος και κάποιοι έχουν σοβαρό πρόβλημα επαγγελματικό αν πάρεις σε κάποιον έναν μήνα το μηχανάκι επειδή ήπιε μισή μπίρα», είπε χαρακτηριστικά ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Τέλος, ο Καραναστάσης έκανε ειδική αναφορά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι εκείνη αποτέλεσε τον πραγματικό στόχο. «Ο στόχος σε κάθε βρωμιά, στο “ξύλο” και σε κάθε μανιώδη επίθεση είναι πάντα η Ζωή. Δεν ήταν ο Διαμαντής», ανέφερε.

