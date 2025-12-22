Αύριο το τελευταίο Υπουργικό της χρονιάς

Τα κεντρικά μηνύματα προς τους υπουργούς του θα δώσει αύριο ο πρωθυπουργός, στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2025.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει για άλλη μια φορά την ανάγκη για επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, ειδικά, δε, για τις πρωτοβουλίες που έχουν κοινωνικό αποτύπωμα, όπως τα νέα μέτρα για το στεγαστικό που εξήγγειλε από το βήμα της Βουλής, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Επίσης, λένε οι πληροφορίες, θα υπογραμμίσει για άλλη μια φορά ότι δεν θα πρέπει να χαθεί ούτε σεντ από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης – κάτι που έχει ξαναπεί, καθώς το καλοκαίρι του 2026 «τελειώνουν τα δίφραγκα». Μάλιστα, λένε κάποιες κυβερνητικές πηγές, από την απόδοση των υπουργών θα κριθούν πολλά για τον ανασχηματισμό.

Γενικώς, η τοποθέτηση Μητσοτάκη αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς σίγουρα θα υπάρχει νέα αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

