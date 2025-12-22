search
22.12.2025 08:20

Αύριο το τελευταίο Υπουργικό της χρονιάς

22.12.2025 08:20
ypourgiko_efimerida_2811_1920-1080_new

Τα κεντρικά μηνύματα προς τους υπουργούς του θα δώσει αύριο ο πρωθυπουργός, στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2025.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει για άλλη μια φορά την ανάγκη για επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, ειδικά, δε, για τις πρωτοβουλίες που έχουν κοινωνικό αποτύπωμα, όπως τα νέα μέτρα για το στεγαστικό που εξήγγειλε από το βήμα της Βουλής, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Επίσης, λένε οι πληροφορίες, θα υπογραμμίσει για άλλη μια φορά ότι δεν θα πρέπει να χαθεί ούτε σεντ από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης – κάτι που έχει ξαναπεί, καθώς το καλοκαίρι του 2026 «τελειώνουν τα δίφραγκα». Μάλιστα, λένε κάποιες κυβερνητικές πηγές, από την απόδοση των υπουργών θα κριθούν πολλά για τον ανασχηματισμό.

Γενικώς, η τοποθέτηση Μητσοτάκη αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς σίγουρα θα υπάρχει νέα αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

pincer_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Pincer attack»: Σπάνιο «κύμα-δαγκάνα» ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας – «Έκρηξη» θαλασσινού νερού σε ύψος 40 μέτρων (video)

vaccine_new
ΥΓΕΙΑ

Νέο εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο προσφέρει καλύτερη προστασία στις ευπαθείς ομάδες

peripoliko_0609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός 79χρονος επιχειρηματίας, «αυτοκτονία» βλέπουν οι αρχές

mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: To «καρφί» του τραγουδιστή στο «The Voice» – «Εκπομπές στην τηλεόραση ξεφτιλίζουν ανθρώπους» (Video)

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Μαρούσι – Δύο άτομα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άτομα της παραγωγής έλεγαν στον 21χρονο να πάει στο καμαρίνι του, αν θέλει να κάνει καριέρα»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε απενεργοποιείται ο ΑΦΜ και ποιες συναλλαγές «παγώνουν» μετά τις νέες οδηγίες ΑΑΔΕ

