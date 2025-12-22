Τέλος οι ευχές στο Προεδρικό

Ένα πρωτόκολλο που έρχεται από την εποχή της… βασιλείας στην Ελλάδα φαίνεται ότι οδηγεί στο οριστικό τέλος του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.

Ο λόγος για τις ευχές των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τη δοξολογία της Πρωτοχρονιάς: ο Κ. Τασούλας φέρεται να είπε στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι αφ’ ης στιγμής υπάρχει ανταλλαγή ευχών στη Μητρόπολη, δεν συντρέχει λόγος για το… τελετουργικό στην Ηρώδου του Αττικού.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ο Κ. Μητσοτάκης συμφώνησε, οπότε το όλο θέμα μοιάζει να τελειώνει.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί ο Μητσοτάκης πάει στη Ραμάλα

Αύριο το τελευταίο Υπουργικό της χρονιάς

Χειραψία χωρίς κουβεντούλα