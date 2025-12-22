search
22.12.2025

Τέλος οι ευχές στο Προεδρικό

22.12.2025
tasoulas – mitsotakis 88- new

Ένα πρωτόκολλο που έρχεται από την εποχή της… βασιλείας στην Ελλάδα φαίνεται ότι οδηγεί στο οριστικό τέλος του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.

Ο λόγος για τις ευχές των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τη δοξολογία της Πρωτοχρονιάς: ο Κ. Τασούλας φέρεται να είπε στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι αφ’ ης στιγμής υπάρχει ανταλλαγή ευχών στη Μητρόπολη, δεν συντρέχει λόγος για το… τελετουργικό στην Ηρώδου του Αττικού.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ο Κ. Μητσοτάκης συμφώνησε, οπότε το όλο θέμα μοιάζει να τελειώνει.

