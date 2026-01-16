Χαϊδάρι: Κινηματογραφική καταδίωξη και σύλληψη δύο 16χρονων με κλεμμένες μοτοσικλέτες

Στη σύλληψη δύο 16χρονων, οι οποίοι κινούνταν με κλεμμένες μοτοσικλέτες, προχώρησαν οι Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής, 16/1, μετά από κινηματογραφική καταδίωξη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, με κατεύθυνση προς Δαφνί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο αναβάτες αρχικά αγνόησαν σήμα αστυνομικών για έλεγχο και επιχείρησαν να διαφύγουν, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να ακινητοποιήσουν τη μία μοτοσικλέτα στην οδό Άρτης, ενώ η δεύτερη ενεπλάκη σε σύγκρουση με λεωφορείο.

Μάλιστα, από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του δίκυκλου.

Στα χέρια των Αρχών οι δύο ανήλικοι αναβάτες

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι και οι δύο αναβάτες είναι ανήλικοι, ηλικίας 16 ετών.

Παράλληλα, προέκυψε ότι και οι δύο μοτοσικλέτες ήταν κλεμμένες, καθώς η πρώτη είχε δηλωθεί ως κλεμμένη λίγες ώρες νωρίτερα, ενώ η δεύτερη από τον Νοέμβριο του 2025.

Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου.

