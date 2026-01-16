Πάτρα: Ομόφωνα ένοχοι αναισθησιολόγος και νοσηλευτής για τον θάνατο της 27χρονης Δώρας μετά από γέννα

Ενόχους έκρινε ομόφωνα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών την αναισθησιολόγο και τον νοσηλευτή που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία με συγκλίνουσα αμέλεια που οδήγησε στον θάνατο την 27χρονη Δώρα από το Βαρθολομιό Ηλείας τον Ιούνιο του 2020.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, στην αναισθησιολόγο, η οποία είχε την ευθύνη της αναισθησιολογικής κάλυψης κατά την καισαρική τομή, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ στον νοσηλευτή, που ήταν αρμόδιος για την παρακολούθηση της λεχώνας, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους.

Κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις ευθύνες που τους αποδόθηκαν, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και ότι δεν υπήρξε παράλειψη από την πλευρά τους.

Ωστόσο, η εισαγγελέας της έδρας έκανε λόγο για σοβαρές αμέλειες και παραλείψεις, οι οποίες, όπως τόνισε, συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο της 27χρονης λεχώνας, οδηγώντας το δικαστήριο στην καταδικαστική του κρίση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι η 27χρονη Δώρα γέννησε στις 18 Μαΐου του 2020 με προγραμματισμένο ραντεβού για καισαρική ένα υγιέστατο μωράκι.

Ωστόσο, μετά τη γέννηση του παιδιού, η νεαρή γυναίκα υπέστη εισρόφηση αναχθέντος γαστρικού περιεχομένου και επακόλουθη καρδιοαναπνευστική ανακοπή, με αποτέλεσμα να μείνει εγκεφαλικά νεκρή και να καταλήξει στις 06 Ιουνίου του 2020, στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Ο θάνατός της αποδόθηκε σε αμελείς χειρισμούς, πράξεις και παραλείψεις της αναισθησιολόγου που ανέλαβε την αναισθησιολογική κάλυψη της επέμβασης της καισαρικής τομής, και σε αμελείς πράξεις και παραλείψεις του νοσηλευτή αναισθησιολογίας, ο οποίος ανέλαβε την παρακολούθηση της ασθενούς.

