Γιατί ο Robbie Williams χρησιμοποιεί AI στις αναρτήσεις του στο Instagram

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς παραδέχηκε ότι χρησιμοποιεί Tεχνητή Nοημοσύνη ως βοήθεια για να γράφει στη σελίδα του στο Instagram.

Ο πρώην σταρ του Take That, μίλησε στο CNBC με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων ως σόλο καλλιτέχνης.

Στη συνέντευξη ο τραγουδιστής, τραγοδοποιός είπε: «Πρώτα γράφω το θέμα και μετά το βάζω στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

«Έχω ρίξει τόσα πολλά πράγματα τώρα. Το ξέρει. Με ξέρει απ’ έξω και ανακατωτά… Αυτά που γράφω στο Instagram, δεν μπορώ να τα ορθογραφήσω, η γραμματική μου είναι απαίσια. Το τακτοποιεί».

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς μπορεί να υιοθετεί την Τεχνητή Νοημοσύνη – αλλά αυτό δεν το βοηθά να ξεπεράσει τον μεγαλύτερο φόβο του: ότι η καριέρα του θα μπορούσε να τελειώσει «ανά πάσα στιγμή».

Ο Άγγλος τραγουδιστής, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τους αγώνες του με το άγχος και το τρακ – παραδέχτηκε ότι παρά τις τρεις δεκαετίες στο προσκήνιο, η πίεση των ζωντανών εμφανίσεων εξακολουθεί να τον βαραίνει, ειδικά δεδομένων των χρόνων εμπειρίας και της παγκόσμιας επιτυχίας του.

«Είχα στιγμές σε ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες ξέχασα εντελώς τους στίχους και ξέχασα εντελώς τη μελωδία» έχει δηλώσει σε συνέντευξη στο Virgin Radio.

Σοφία Μουτίδου: Σπάνια αναφορά στην αυτοκτονία του πρώην συζύγου της – «Έχεις πάρα πολλές ενοχές» (Video)

Ξανά ερωτευμένη η Μαρίνα Σταυράκη – Ο Τούρκος επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά (Video)

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι διακοπές στο Μπέβερλι Χιλς και η τυχαία «συνάντηση» με την Alessandra Ambrosio (Photos)