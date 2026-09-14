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14.09.2026 08:23

Γιώργος Μαζωνάκης: «Έκανα αυτό που έπρεπε, να πω τη δική μου αλήθεια» λέει ο ταξιτζής που τον μετέφερε στο ιατρείο της Καρνεάδου

14.09.2026 08:23
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Σε σοκ παραμένει η χώρα από την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, που κηδεύεται σήμερα στις 13:00 στο Γ’ Νεκροταφείο.Μιλώντας για πρώτη φορά στο MEGA, ο οδηγός του ταξί που τον μετέφερε την περασμένη Τετάρτη, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης είπε πως έκανε αυτό που έπρεπε, να πει τη δική του αλήθεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τον συγκεκριμένο οδηγό ο Μαζωνάκης τον χρησιμοποιούσε για χρόνια για τις μετακινήσεις του.

«Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε. Να πω την αλήθεια, τη δική μου την αλήθεια, σε σχέση με τον πελάτη μου» είπε ο οδηγός ταξί αρχικά και πρόσθεσε αναφορικά με το τι συνέβη μέσα στο μοιραίο ιατρείο: «Δεν ξέρω, αυτά θα τα βρει η Δικαιοσύνη, η οικογένεια του. Αύριο πρέπει να χαιρετήσουμε τον Γιώργο, από απόψε μάλλον και αύριο. Φεύγει και για την οικογένεια του και για εμάς».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για πρόσωπο – κλειδί για την έρευνα, καθώς παρέλαβε τον Μαζωνάκη από το σπίτι του στη Βούλα, κατά τη διάρκεια της διαδρομής του ζήτησε να σταματήσουν σε ένα φαρμακείο όπου και πήρε κάτι, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί, ενώ στη συνέχεια τον άφησε έξω από το ιατρείο The Stem Cell στις 13:55.

Όπως αναφέρεται ο οδηγός του ταξί ήταν εκείνος που αρχικά ανέτρεψε τους ισχυρισμούς των Θεοδωρόπουλου – Γάκα, αναφορικά με την ώρα που ο Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο τους και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων…

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