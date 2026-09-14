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14.09.2026 07:47

Ανατροπή λέμβου ανοιχτά της Γαύδου: Άκαρπες οι ολονύχτιες έρευνες για τον εντοπισμό μεταναστών – Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι

14.09.2026 07:47
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φωτογραφία αρχείου

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Δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα οι ολονύχτιες θαλάσσιες έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων μεταναστών, μετά από την ανατροπή λέμβου 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Μέχρι στιγμής, ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην περιοχή επιχειρούν τέσσερα παραπλέοντα πλοία, σκάφη και εναέρια μέσα της Frontex και ένα ελικόπτερο του Λιμενικού.

Οι 51 διασωθέντες έχουν ήδη περισυλλεγεί και βρίσκονται ασφαλείς στα πλοία που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πρόκειται να μεταφερθούν στην Κρήτη, με προορισμό την Παλαιόχωρα και την Αγία Γαλήνη, αντιστοίχως όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ γεγονός που δυσχεραίνει τις έρευνες.

Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, Δευτέρα (14/9), με τις Αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες ή στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των αγνοουμένων, σε μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

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