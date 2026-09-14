Γιώργος Μαζωνάκης: Απολογούνται σήμερα οι γιατροί για τον θάνατό του

Takeaways by to pontiki AI Το ζευγάρι των γιατρών που συνελήφθη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μεταβαίνει σήμερα στα δικαστήρια για τη συνέχιση της έρευνας.

Οι αρχές εξετάζουν φωτογραφία του καλλιτέχνη στο ιατρείο, η οποία ανακτήθηκε μετά από εσπευσμένη διαγραφή της από τη γιατρό.

Η ανάλυση του ψηφιακού υλικού και των ιατρικών μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης αποτελεί κεντρικό σημείο της δικαστικής διερεύνησης για τις συνθήκες του θανάτου.

Ένας εκ των κατηγορουμένων ισχυρίζεται ότι δεν είχε εμπλοκή στο περιστατικό, καθώς κατά τον χρόνο του ραντεβού απουσίαζε από τον χώρο.

Η οικογένεια του εκλιπόντος ζητά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών των εμπλεκόμενων γιατρών.

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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων αναμένεται να βρεθεί και σήμερα το ζευγάρι των γιατρών που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι αρχές εντείνουν τις έρευνές του βάζοντας στο επίκεντρο την φωτογραφία του καλλιτέχνη, μέσα στο ιατρείο.

Ο λόγος γίνεται για την φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρικό κρεβάτι, λίγο πριν ξεψυχήσει. Το στιγμιότυπο τράβηξε η γιατρός του, Ιωάννα Γάκα, αφού ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Μεγάλη σημασία για τις αρχές έχει το πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία αλλά και το πότε διαγράφηκε. Υπενθυμίζεται πως η φωτογραφία ανακτήθηκε από τους αστυνομικούς καθώς η γιατρός την διέγραψε εσπευσμένα όταν αντιλήφθηκε την σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι έμπειροι αξιωματικοί εκτιμούν ότι η ανάλυση της συγκεκριμένης εικόνας, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα που βρέθηκαν εντός του ιατρείου στο Κολωνάκι, ενδέχεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση κρίσιμων σημείων της υπόθεσης και των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

Επίσης θα σταλεί και σε ιατροδικαστή μήπως μπορέσει να διαπιστώσει αν πρόκειται για άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή ήδη έχει αποβιώσει.

Όσον αφορά το διαγραμμένο ραντεβού από τον υπολογιστή του ιατρείου, οι αρχές έχουν ακόμη μία απόδειξη για την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε την κλινική στην οδό Καρνεάδου.

Τι υποστηρίζουν για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Οι δύο γιατροί πάντως αναμένται να υποστηρίζουν ότι είχαν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης προς τον Ιατρικό Σύλλογο σχετικά με την ύπαρξη των δύο μηχανημάτων.

Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, για το πρώτο μηχάνημα είχε πραγματοποιηθεί επίσημη αυτοψία μέσα στο 2025, ενώ για το δεύτερο είχε προγραμματιστεί αυτοψία για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, καθώς από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου έχει διατυπωθεί διαφορετική θέση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο.

Ο γιατρός που υποστηρίζει ότι δεν είχε εμπλοκή στο ραντεβού

Ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, το γραφείο του απλώς συστεγαζόταν με εκείνο της συζύγου του, η οποία είχε αναλάβει το ραντεβού του τραγουδιστή.

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι την επίμαχη ώρα βρισκόταν εκτός του χώρου για γεύμα, ενώ είχε προγραμματισμένα και άλλα τρία ραντεβού.

Όπως αναμένεται να αναφέρει, ενημερώθηκε εκ των υστέρων για το έκτακτο περιστατικό που είχε σημειωθεί στο ιατρείο και έσπευσε να βοηθήσει.

Τι ζητά η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Την ίδια ώρα, η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική διαδικασία και να ζητήσει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συγγενείς του τραγουδιστή αναμένεται να καταθέσουν αίτημα για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, ενώ παράλληλα προτίθενται να ζητήσουν την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων.

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