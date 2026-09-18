search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 11:29
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2026 11:20

Έντι Ράμα: Η μυστική επίσκεψη στο Άγιο Όρος και η νύχτα στη Μονή Βατοπαιδίου

18.09.2026 11:20
edi rama

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια διακριτική επίσκεψη στο Άγιον Όρος πραγματοποίησε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, επιλέγοντας να κρατήσει την παρουσία του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και χωρίς τηλεοπτική κάλυψη.

Ο αλβανός πρωθυπουργός, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια ότι ανήκει στο Καθολικό δόγμα, μετέβη στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, όπου και παρέμεινε για μία νύχτα. Η επίσκεψη είχε καθαρά ιδιωτικό χαρακτήρα, χωρίς προγραμματισμένες πολιτικές επαφές ή δημόσιες τοποθετήσεις.βατοπαιδ

Τον Έντι Ράμα υποδέχθηκαν ο Καθηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, καθώς και ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Κατά την παραμονή του στην Αθωνική Πολιτεία, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ξεναγήθηκε στους χώρους της Μονής και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την αρχιτεκτονική κληρονομιά και το φυσικό τοπίο του Αγίου Όρους.

Ο ίδιος έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη θρησκευτική πολυμορφία στην οικογένειά του, αναφέροντας ότι ο ίδιος είναι καθολικός, η σύζυγός του μουσουλμάνα, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά τους έχουν επιλέξει την Ορθοδοξία.

Ο Έντι Ράμα αναχώρησε την Πέμπτη από το Άγιον Όρος με προορισμό τα Τίρανα.

Διαβάστε επίσης

Τον χαβά του ο Δρυμιώτης: Η ΝΔ μπορεί εύκολα να πάρει… 37%

O Μητσοτάκης κάλυψε και τον Φλωρίδη

Δυο… λέξεις είπε για τον Αντώνη Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πώς τον διαχώρισε από τον Κώστα Καραμανλή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
7090233
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Τασούλα για πετρέλαιο θέρμανσης: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα

pierrakakis_eurogroup
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurogroup: Κρίσιμη συνεδρίαση εν μέσω ενεργειακού αρμαγεδδώνα – Δύσκολες οι κοινές αποφάσεις

the_new_volvo_xc60
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Η μεγαλύτερη επίθεση στην ιστορία της – 13 νέα μοντέλα μέχρι το 2030

edi rama
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έντι Ράμα: Η μυστική επίσκεψη στο Άγιο Όρος και η νύχτα στη Μονή Βατοπαιδίου

kardashian-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Κιμ Καρντάσιαν – «Έχω κάτι που ονομάζεται οισοφαγίτιδα» ακούγεται να λέει στο τρέιλερ του «The Kardashians» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα ήταν σε ποιον θα "έσκαγε η βόμβα"»: Τα πρώτα λόγια του Θεοδωρόπουλου μέσα από τη φυλακή

MARINAKIS_DORA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστομωτική απάντηση Μαρινάκη στην απρόκλητη επίθεση της Ντόρας: Έχω αποδείξει αν προσέχω, είμαι απέναντι στην ανθρωποφαγία

MixCollage-17-Sep-2026-11-54-PM-3575
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ έφεραν… νέα μέτρα, η κάλυψη Μητσοτάκη σε Μαρινάκη, η φυγή της Ρόζας, η έλλειψη μνήμης για Κασιδιάρη και τι συμβαίνει με τις Μαρίες της Ελπίδας

enoples dynameis kriseis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Το σχέδιο Χούπη για τον «πολίτη-οπλίτη»: Στρατιώτες όλοι και για πάντα; - Η προσαρμογή της Ευρώπης και το ήδη βαρύ τίμημα της Ελλάδας

karalis 543- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ιπτάμενος» ο Καραλής: Ανέβηκε στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 11:29
7090233
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Τασούλα για πετρέλαιο θέρμανσης: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα

pierrakakis_eurogroup
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurogroup: Κρίσιμη συνεδρίαση εν μέσω ενεργειακού αρμαγεδδώνα – Δύσκολες οι κοινές αποφάσεις

the_new_volvo_xc60
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Η μεγαλύτερη επίθεση στην ιστορία της – 13 νέα μοντέλα μέχρι το 2030

1 / 3