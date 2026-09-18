Έντι Ράμα: Η μυστική επίσκεψη στο Άγιο Όρος και η νύχτα στη Μονή Βατοπαιδίου

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Μια διακριτική επίσκεψη στο Άγιον Όρος πραγματοποίησε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, επιλέγοντας να κρατήσει την παρουσία του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και χωρίς τηλεοπτική κάλυψη.

Ο αλβανός πρωθυπουργός, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια ότι ανήκει στο Καθολικό δόγμα, μετέβη στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, όπου και παρέμεινε για μία νύχτα. Η επίσκεψη είχε καθαρά ιδιωτικό χαρακτήρα, χωρίς προγραμματισμένες πολιτικές επαφές ή δημόσιες τοποθετήσεις.βατοπαιδ

Τον Έντι Ράμα υποδέχθηκαν ο Καθηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, καθώς και ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Κατά την παραμονή του στην Αθωνική Πολιτεία, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ξεναγήθηκε στους χώρους της Μονής και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την αρχιτεκτονική κληρονομιά και το φυσικό τοπίο του Αγίου Όρους.

Ο ίδιος έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη θρησκευτική πολυμορφία στην οικογένειά του, αναφέροντας ότι ο ίδιος είναι καθολικός, η σύζυγός του μουσουλμάνα, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά τους έχουν επιλέξει την Ορθοδοξία.

Ο Έντι Ράμα αναχώρησε την Πέμπτη από το Άγιον Όρος με προορισμό τα Τίρανα.

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