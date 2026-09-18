Έντι Ράμα: Η μυστική επίσκεψη στο Άγιο Όρος και η νύχτα στη Μονή Βατοπαιδίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Μια διακριτική επίσκεψη στο Άγιον Όρος πραγματοποίησε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, επιλέγοντας να κρατήσει την παρουσία του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και χωρίς τηλεοπτική κάλυψη.
Ο αλβανός πρωθυπουργός, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια ότι ανήκει στο Καθολικό δόγμα, μετέβη στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, όπου και παρέμεινε για μία νύχτα. Η επίσκεψη είχε καθαρά ιδιωτικό χαρακτήρα, χωρίς προγραμματισμένες πολιτικές επαφές ή δημόσιες τοποθετήσεις.βατοπαιδ
Τον Έντι Ράμα υποδέχθηκαν ο Καθηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, καθώς και ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής.
Κατά την παραμονή του στην Αθωνική Πολιτεία, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ξεναγήθηκε στους χώρους της Μονής και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την αρχιτεκτονική κληρονομιά και το φυσικό τοπίο του Αγίου Όρους.
Ο ίδιος έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη θρησκευτική πολυμορφία στην οικογένειά του, αναφέροντας ότι ο ίδιος είναι καθολικός, η σύζυγός του μουσουλμάνα, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά τους έχουν επιλέξει την Ορθοδοξία.
Ο Έντι Ράμα αναχώρησε την Πέμπτη από το Άγιον Όρος με προορισμό τα Τίρανα.
Διαβάστε επίσης
Τον χαβά του ο Δρυμιώτης: Η ΝΔ μπορεί εύκολα να πάρει… 37%
O Μητσοτάκης κάλυψε και τον Φλωρίδη
Δυο… λέξεις είπε για τον Αντώνη Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πώς τον διαχώρισε από τον Κώστα Καραμανλή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.