Χανιά: Πανικός σε σχολείο, άγνωστοι πυροβόλησαν με αεροβόλο εν ώρα μαθήματος

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Πυροβολισμοί έπεσαν σε σχολείο των Χανίων, προκαλώντας πανικό.

Σύμφωνα με το zarpanews, το περιστατικό έγινε την περασμένη Τετάρτη όταν άγνωστοι πυροβόλησαν με αεροβόλο την ώρα μάλιστα που το μάθημα ήταν σε εξέλιξη.

Από τους πυροβολισμούς έγιναν υλικές ζημιές (έσπασε παράθυρο), ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός. Στο σημείο έφτασε η αστυνομία η οποία ερευνά την υπόθεση.

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