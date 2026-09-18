Χάρης Δούκας: Παρουσίασε στο Μετρό του Συντάγματος τον Απτικό Χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία – Πώς λειτουργεί (photos)

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Τον Πρότυπο Απτικό Χάρτη για Άτομα με Οπτική Αναπηρία, στον Σταθμό Μετρό «Σύνταγμα», παρουσίασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026 (16-22 Σεπτεμβρίου).

«Στόχος μας είναι ο χάρτης να καταστεί σημείο αναφοράς για την καθολική προσβασιμότητα, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως πρότυπο συμπεριληπτικής πόλης», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων διευκρινίζοντας: «Αγγίζοντάς τον κάποιος, μπορεί να καταλάβει πού βρίσκεται η Ομόνοια, πού είναι το Δημαρχείο, η Βαρβάκειος, το Μοναστηράκι, το Σύνταγμα, ενώ υπάρχει επεξηγηματικός χάρτης για τους βλέποντες, αλλά και QR Code με ηχητική περιγραφή».

Ο κ. Δούκας χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι σχεδιάστηκε «μαζί με τους ανθρώπους που θα τον χρησιμοποιήσουν» και εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όσους συμμετείχαν στην υλοποίηση του: το Εργαστήριο Χαρτογραφίας του ΕΜΠ, τους εκπροσώπους των φορέων τυφλών, της ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε, την Ομάδα Εργασίας Προσβασιμότητας & Συμπερίληψης και τις υπηρεσίες του δήμου.

Ο Απτικός Χάρτης εγκαταστάθηκε στο πρώτο υπόγειο επίπεδο του σταθμού του Συντάγματος, στην αρχή της μόνιμης αρχαιολογικής έκθεσης και αποτελεί πρωτοποριακή παρέμβαση καθολικής προσβασιμότητας, η οποία συνδέει την καθημερινή αστική κινητικότητα με την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.

Απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα όρασης και αποσκοπεί στην εξοικείωσή τους με την περιοχή Ομόνοια – Μοναστηράκι – Σύνταγμα, στο κέντρο της πόλης. Απεικονίζει σημαντικά τοπόσημα -κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, αρχαιολογικούς χώρους και σταθμούς του μετρό- καθώς και τις οδούς και τους πεζοδρόμους της περιοχής.

Ο σχεδιασμός αξιοποιεί απτικά σύμβολα διαμορφωμένα βάσει σχήματος, υφής και ύψους. Για τα ονόματα των οδών και των πεζοδρόμων, την αρίθμηση των τοποσήμων κ.α. το υπόμνημα χρησιμοποιείται γραφή Braille.

Το έργο αποτελεί υπόδειγμα θεσμικής σύμπραξης, επιστημονικής εγκυρότητας και κοινωνικής καινοτομίας, καθώς δημιουργήθηκε σε συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης του Δήμου Αθηναίων, του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της Ομάδας Εργασίας Προσβασιμότητας & Συμπερίληψης του Δήμου Αθηναίων, Εκπροσώπων Φορέων τυφλών και της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιωάννης Χατζηγεωργίου, τόνισε: «Για ακόμα μία φορά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αναδεικνύεται πρωτοπόρο σε θέματα προστασίας ευάλωτων ομάδων και προσφοράς προς την κοινωνία. Η συμπερίληψη είναι στο DNA μας και στο αίμα μας. Εμείς είμαστε εδώ για να συνδράμουμε. Εύχομαι, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να αναπτυχθεί, να εμπλουτιστεί και να επεκταθεί σε όλον τον δήμο. Και εμείς θα είμαστε εδώ πάντα να σας βοηθήσουμε».

Στην παρουσίαση του έργου συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Αντώνης Κεραστάρης και ο Αθανάσιος Κοτταράς, διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε..

Ο κ. Κεραστάρης, διαβεβαίωσε ότι η προσβασιμότητα για τη ΣΤΑ.ΣΥ και τις Συγκοινωνίες Αθηνών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και σημείωσε : «Τα τελευταία χρόνια εργαζόμαστε συστηματικά για τη βελτίωση της εμπειρίας μετακίνησης των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Εργαζόμαστε για ένα δίκτυο που θα μπορεί να εξυπηρετεί ισότιμα όλους τους επιβάτες».

H πρώην πρόεδρος Φάρου Τυφλών, Δήμητρα Ασιδέρη, ευχαρίστησε όλους εκ μέρους της Κοινότητας των Τυφλών και των συνοδών, συμπληρώνοντας: «Μαζί με τον δήμαρχο θα συνεχίσουμε κι άλλα προγράμματα που θα διευκολύνουν τη ζωή μας στην Αθήνα που αγαπάμε».

H αρμόδια σύμβουλος Έλενα Μαντζαβίνου, αναφερόμενη στην συνεργασία όλων την υλοποίηση του έργου παρατήρησε: Αυτός ο χάρτης δεν είναι απλώς ένα εργαλείο — είναι απόδειξη ότι όταν η πόλη σχεδιάζεται μαζί με τους ανθρώπους της, γίνεται πραγματικά δική μας: όλων μας, χωρίς εξαιρέσεις».

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του έργου βασίστηκε στη συστηματική δραστηριοποίηση της Ομάδας Εργασίας Προσβασιμότητας & Συμπερίληψης, η οποία διασφάλισε την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των χρηστών με οπτική αναπηρία στη φάση δοκιμής του χάρτη. Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Αθηναίων επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του σε έναν σχεδιασμό χωρίς αποκλεισμούς, ο οποίος ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών για βιώσιμη, καθολική και ισότιμη αστική μετακίνηση.

φωτογραφίες: Δήμος Αθηναίων

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