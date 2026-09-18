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18.09.2026 11:41

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 14χρονο που έβγαλε μαχαίρι σε συμμαθητές του – Υποστηρίζει ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης

18.09.2026 11:41
maxairi_ptissomeno
@shutterstock

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Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 14χρονου που συνελήφθη με την κατηγορία ότι έβγαλε μαχαίρι σε συμμαθητές του εντός του σχολείου όπου φοιτά, σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Ο ανήλικος, με καταγωγή από το Ιράν, οδηγήθηκε το πρωί στην Εισαγγελία και εκτός από την απόπειρα ανθρωποκτονία, διώκεται επιπλέον για παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το πρωί, σε γυμνάσιο, όπου ο 14χρονος, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, έβγαλε μαχαίρι και επιχείρησε να επιτεθεί σε ανήλικους συμμαθητές του. Το μαχαίρι κατασχέθηκε από τον διευθυντή του σχολείου, ενώ, στη συνέχεια, ο 14χρονος, τράπηκε σε φυγή και κατευθύνθηκε σε παντοπωλείο της περιοχής όπου αποπειράθηκε να αφαιρέσει αιχμηρό αντικείμενο.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Καλλινδοίων, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου (αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα).

Η οικογένεια φαίνεται πως ζει σε δομή μεταναστών της περιοχής. Εξεταζόμενος προανακριτικά και με την παρουσία παιδοψυχολόγου, ο ανήλικος φέρεται να είπε ότι έπεσε στο παρελθόν θύμα σεξουαλικής επίθεσης από ανήλικους, συνδέοντας το περιστατικό στο σχολείο με τη φερόμενη επίθεση εναντίον του.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 13:39
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