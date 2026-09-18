Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε για τις 2 Απριλίου 2027 η δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

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Νέα ημερομηνία ορίστηκε για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης θανάτου της 9χρονης Τζωρτζίνας, καθώς η διαδικασία δεν ξεκίνησε λόγω ασθενείας της συνηγόρου υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου.
Η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών για την υπόθεση της Τζωρτζίνας μετατέθηκε για τις 2 Απριλίου 2027
Η κατηγορούμενη είχε μεταφερθεί το πρωί στο Εφετείο, όπου επρόκειτο να αρχίσει η εξέταση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, ωστόσο το δικαστήριο ανέβαλε τη διαδικασία λόγω ασθενείας της συνηγόρου υπεράσπισής της και προσδιόρισε τη νέα δικάσιμο.
Η Ρούλα Πισπιρίγκου έφτασε στο δικαστήριο λίγο πριν από τις 9 το πρωί, με όχημα μεταγωγών από τις φυλακές.
Κατά την έξοδό της από το όχημα εμφανίστηκε να κρατά βοηθητικό μπαστούνι.
Στη δικαστική αίθουσα βρίσκονταν επίσης ο πατέρας των τριών κοριτσιών, Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και μέλη της οικογένειας της Ρούλας Πισπιρίγκου.
Η συγκεκριμένη δίκη αφορά τον θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας και τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.
Σε πρώτο βαθμό, η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει κριθεί ομόφωνα ένοχη για την υπόθεση και της έχει επιβληθεί ισόβια κάθειρξη.
Σε δεύτερο βαθμό εκκρεμεί και η άλλη υπόθεση για την οποία έχει καταδικαστεί η Ρούλα Πισπιρίγκου, εκείνη που αφορά τις δολοφονίες των δύο μικρότερων κοριτσιών της, Μαλένας και Ίριδας.
Η συγκεκριμένη δίκη στο Εφετείο έχει αναβληθεί για τις αρχές Δεκεμβρίου.
Για την υπόθεση αυτή, το πρωτόδικο δικαστήριο είχε επιβάλει στη Ρούλα Πισπιρίγκου δύο φορές ισόβια κάθειρξη.
Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο είχε κηρύξει ομόφωνα ένοχη την κατηγορούμενη.
Λόγω του αυτοάνοσου που αντιμετωπίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου, όπως είχε αναφέρει η δικηγόρος της, της είχε ζητηθεί να υποβάλλει αίτηση στα ΚΕΠΑ, προκειμένου να πιστοποιηθεί η αναπηρία της, εφόσον διαπιστωθεί ότι το αυτοάνοσο, προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία της.
Αν το ιατρικό πόρισμα, πιστοποιεί αναπηρία σε μεγάλο ποσοστό, δηλαδή άνω του 70-75%, τότε η νομική εκπρόσωπος της Ρούλας Πισπιρίγκου, αναμένεται να κάνει χρήση των διατάξεων 497 και 105 του Ποινικού Κώδικα, ζητώντας την αντικατάσταση της κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.
Με άλλα λόγια, αν τα ΚΕΠΑ δώσουν το «πράσινο φως», η Ρούλα Πισπιρίγκου θα επιδιώξει την αποφυλάκιση με όρους και την κατ’ οίκον έκτιση της υπόλοιπης ποινής με «βραχιολάκι».
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