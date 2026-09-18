Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: «Οι Στοιχειωμένοι» του Δημήτρη Μαραμή στα 61α Δημήτρια

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Ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής παρουσιάζει στις 7 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των Δημητρίων, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, τη μουσικοθεατρική του τριλογία «Οι Στοιχειωμένοι».

Ένα έργο που παντρεύει τη σύγχρονη μουσική γραφή με τον βαθύ πυρήνα της ελληνικής παράδοσης, βασισμένο στα αριστουργηματικά δημοτικά τραγούδια Το Γιοφύρι της Άρτας και Το Τραγούδι του Νεκρού Αδελφού, και στον λαϊκό θρύλο Το Στοιχειό της Χάρμαινας, σε δημώδη ποίηση Σωτήρη Τριβιζά.

Στους Στοιχειωμένους η μουσική γλώσσα του Δημήτρη Μαραμή κινείται ανάμεσα σε εναλλασσόμενους ρυθμούς και αδιάκοπη μελωδική ροή. Αντλεί έμπνευση από την ελληνική και βαλκανική μουσική παράδοση, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό μουσικό ιδίωμα.

Οι αρχετυπικές μορφές των ιστοριών -οι νεκροί που επιστρέφουν, οι γυναίκες που θυσιάζονται, οι άνθρωποι που στοιχειώνονται από τη μοίρα- μετατρέπουν τη σκηνή σε έναν χώρο συλλογικής μνήμης. Οι Στοιχειωμένοι δεν αφηγούνται απλώς ιστορίες· ανασύρουν μνήμες και τελετουργίες που επιβιώνουν μέσα στον χρόνο.

Το έργο παρουσιάστηκε πρώτη φορά ως παραγγελία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών το 2019, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Το 2025 παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ», στα Πινδάρεια Θηβών και το 2026 στο 35ο Φεστιβάλ Ναυπλίου ενώ επέστρεψε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πλέον ιδιαίτερα έργα του σύγχρονου ελληνικού μουσικού θεάτρου.

Ευγενική Χορηγία: Σταύρου και Νίκης Ανδρεάδη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σύνθεση | Σύλληψη | Μουσική Διεύθυνση: Δημήτρης Μαραμής

Μουσική Διεύθυνση Χορωδιών: Ελεονώρα Καλαϊτσίδου

Κωσταντής / Πρωτομάστορας: Θοδωρής Βουτσικάκης

Λενιώ / Αρετή / Γυναίκα: Ελένη Δημοπούλου

Μάνα: Αργυρώ Καπαρού

Μάστοροι / Βυρσοδέψες: Σταμάτης Πακάκης, Νίκος Κύρτσος

Πουλί: Μέλα Γεροφώτη

Μουσικό Σύνολο:

Γιώργος Καραγκούνης — κλαρινέτο

— κλαρινέτο Δημήτρης Γκόγκας — τρομπέτα

— τρομπέτα Σπύρος Βέργης — τρομπόνι

— τρομπόνι Μιχάλης Σαπουντζής — κοντραμπάσο

— κοντραμπάσο Βασίλης Παναγιωτόπουλος — κρουστά

— κρουστά Δημήτρης Μαραμής — πιάνο

Χορωδιακά Σύνολα:

Νέα Ευρωπαϊκή Χορωδία Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» Περαίας

Νεανική Χορωδία Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών Θεσσαλονίκης

Φωνητικό Σύνολο και Παιδική-Νεανική χορωδία Δήμου Καλαμαριάς

Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Donne in Tono» Δήμου Χαλκηδόνος

Σχεδιασμός Ήχου: Γιώργος Αλειφέρης | Λεωνίδας Παλάσκας

Σχεδιασμός Φωτισμών: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Ώρα 20.30

Μ1 – Αίθουσα Φίλων Μουσικής

Τιμές εισιτηρίων: 40€, 35€, 30€, 20€, 15€ (μειωμένο)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ:

Κώστας Κούλης | keysmash.gr «…ξεσηκωτική, δυναμική και ντελικάτα φασαριόζικη.»

Λέανδρος Πολενάκης | Κυριακάτικη Αυγή «…ένα στοιχειωμένο, υδάτινο, φεγγερό, νυχτερινό, λυγμικό τοπίο, σαν τα κομμένα φτερά της αρχαίας θαλασσινής ψυχής μας»

Βαγγέλης Γκρέκο | streetradio.gr «Μέσα από τη ξεσηκωτική μουσική, ο κόσμος δημιούργησε μια νοερή αγκαλιά από τη μία άκρη ως την άλλη του γεμάτου θεάτρου»

Ρίτα Μπούτση | θέατρο.gr «…μια τελετουργία ήχου και λόγου, ένα πρωτότυπο παραδοσιακό “μιούζικαλ” γεννημένο από τα σπάργανα της Ελλάδας.»

Αντιγόνη Κατσαδήμα | literature.gr «…εμπειρία που χαράχτηκε στη μνήμη»

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