4ο Φεστιβάλ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ_Balkan Land

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4ο Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ “ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ”

«Balkan Land» – 18-19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026 – Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η ανάδειξη της κοινής ιστορίας και των κοινών βιωμάτων των ανθρώπων που ζουν στα Βαλκάνια και η συνειδητοποίηση ενός κόσμου που χωράει πολλούς διαφορετικούς κόσμους αποτελούν τους στόχους του Διαπολιτισμικού Φεστιβάλ Συνύπαρξη 2026 με τίτλο “Balkan Land”.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται φέτος για τέταρτη συνεχή χρονιά από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μετά την επιτυχία των περασμένων τριών χρόνων του Φεστιβάλ που κατάφερε με τις ποικιλόμορφες δράσεις του να φέρει τους πολίτες του Ταύρου και τις συλλογικότητες που τον απαρτίζουν σε επαφή με μεταναστευτικές κοινότητες, επιχειρεί να αποδείξει για μία ακόμη φορά ότι οι άνθρωποι, όταν «συναντιούνται» σε όλα τα επίπεδα, όσο διαφορετικές κι αν είναι οι καταβολές τους, μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά και δημιουργικά, μέσω του πολιτισμού.

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 18-19 και 20 Σεπτεμβρίου, με την πρώτη ημέρα να είναι αφιερωμένη στην κινηματογραφική προβολή βαλκανικών ταινιών, τη δεύτερη στο βαλκανικό σύγχρονο θέατρο, με την παρουσίαση της παράστασης «Η Χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις», σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι και η τρίτη ημέρα σε μουσικοχορευτικές δράσεις με βαλκανική μουσική από την μπάντα Banda Calda και το πολυφωνικό αλβανικό σχήμα «Λοτ Κουρμπέτι» (Δάκρυα Ξενιτιάς).

Σκοπός της φετινής διοργάνωσης είναι η γειτονιά του Ταύρου να γίνει κέντρο ενός διεθνούς event, που ενώνει πολιτισμούς, φέρνει κοντά τους ανθρώπους από όλα τα Βαλκάνια και αναδεικνύει όλα όσα ενώνουν τους λαούς μας.

Στον πρώτο χρόνο του Φεστιβάλ φιλοξενήθηκαν πολλές και διαφορετικές συλλογικότητες, αναδεικνύοντας την προσφυγική ιστορία του Ταύρου, την εσωτερική μετανάστευση, αλλά και τις σύγχρονες μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες που, μαζί, διαμορφώνουν τη γειτονιά μας.

Τη δεύτερη χρονιά, το ενδιαφέρον στράφηκε στην πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στον πολιτισμό και στην ορατότητα της LGBTQI κοινότητας. Παράλληλα, διοργανώθηκε μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στα παιδιά, με παιδικά παραμύθια από μεταναστευτικές κοινότητες, στις γλώσσες των μεταναστών και των προσφύγων.

Την τρίτη χρονιά, το Φεστιβάλ, με τίτλο «Η Εκπαίδευση είναι Φως», εστίασε ακόμη περισσότερο στη σχέση της εκπαίδευσης με τον πολιτισμό και στη δύναμη που έχουν και τα δύο να δημιουργούν δρόμους έκφρασης και επικοινωνίας, ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Αναζητήσαμε τον πολιτισμό που γεννιέται εκεί όπου οι άνθρωποι διεκδικούν χώρο για τη φωνή και τη δημιουργικότητά τους και αναδείξαμε παραδείγματα εκπαίδευσης που λειτουργούν ως εργαλεία ενδυνάμωσης και κοινωνικής επανένταξης: τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα σχολεία στις φυλακές ανηλίκων και τα σχολεία στις δομές φιλοξενίας προσφύγων.

Μέσα από εκθέσεις, συζητήσεις και προβολές, μουσικοχορευτικές δράσεις, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης επιχειρεί να φέρει κοντά ανθρώπους για να μοιραστούν κοινές, αλλά και διαφορετικές εμπειρίες. Σε μία προσπάθεια να δημιουργηθούν νέες συμπεριληπτικές κοινότητες σε μία εποχή που το έχει ανάγκη. Οι ποικίλες δράσεις του επιδιώκουν την πραγματική διείσδυση στον αστικό ιστό, φέρνοντας κοντά ανθρώπους διαφορετικών καταβολών και ταυτοτήτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 18/9/2026

Προβολές κινηματογραφικών ταινιών

19.00 No Man’s Land, Danis Tanovic (Βοσνία)

21.00 The Death of Mr. Lazarescu, Cristi Puiu (Ρουμανία)

Είσοδος Ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σάββατο 19/9/2026 στις 21:00

Η Χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις της Ornela Vorpsi σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι

Η επιτυχημένη παράσταση του ‘Ενκε Φεζολλάρι, με την Αγγελική Καρυστινού στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τις Αθηνά Καραγιώτη και Vefi Redhi στον ρόλο οικείων και εφιαλτικών προσώπων, επιστρέφει για μια μοναδική παράσταση, ειδικά για το Φεστιβάλ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

«Στη χώρα μου οι κοπέλες πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα τον «αμόλυντο ανθό» τους, γιατί ο άντρας πλένεται μ’ένα κομμάτι σαπούνι και ξαναγίνεται φρέσκος και καθαρός, ενώ τις κοπέλες δεν τις ξεπλένει ολόκληρη θάλασσα. Ολόκληρη θάλασσα»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συγγραφέας: Ορνέλα Βόρπσι

Μετάφραση: Μαρία Σπυριδοπούλου

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι

Πρωτότυπη Μουσική: Κώστας Λειβαδάς

Σκηνικός χώρος-Κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Ερμηνεύουν: Αγγελική Καρυστινού,Vefi Redhi, Αθηνά Καραγιώτη *Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πλέθρον

Το βραβευμένο και πολυμεταφρασμένο μυθιστόρημα της Ornela Vorpsi, που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποτελεί ένα μανιφέστο ενάντια στην πατριαρχική δομή της Αλβανίας και στην καταπίεση του ερωτισμού και της ελευθερίας του λαού της από την περίοδο του ‘70 έως τη διάλυση των χωρών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ.

Κεντρική ηρωίδα είναι η Ορνέλα, η οποία διηγείται άλλοτε πικρά και άλλοτε με χιούμορ την πορεία της προς την ενηλικίωση. Μέσα από την τρυφερή αλλά και σκληρή γραφή της η εικαστικός και συγγραφέας που ζει πλέον στο Παρίσι, εξιστορεί, στην πραγματικότητα, την προσωπική της ιστορία.

Εικόνες μιας χώρας δίπλα μας που ελάχιστοι την γνωρίζουν, μιας χώρας που μέσα από τις στάχτες της δικτατορίας του Ενβέρ Χότζα προσπαθεί να αναγεννηθεί, μιας χώρας που ποτέ δεν πεθαίνει…

Η Vorpsi δημιουργεί ένα καθαρά γυναικείο σύμπαν που αμύνεται, ονειρεύεται, συνθλίβεται και, στο τέλος, επιβιώνει σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο. Ένα Βαλκάνιο αφήγημα για την ταπείνωση αλλά και την αντίσταση της γυναίκας ενάντια στα πατριαρχικά καθεστώτα.

Ένα χρονικό ταξίδι σε μια χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις, παρά μαθαίνεις να ζεις – σχεδόν χωρίς να ανασαίνεις, να κρύβεσαι, να συναινείς ακούσια, να μοιράζεσαι το λιγοστό σου φαγητό, να σκύβεις το κεφάλι περιμένοντας τις «καλύτερες μέρες» και, αν είσαι τυχερός, να μπεις σε ένα αεροπλάνο… Να αποχαιρετήσεις τη χώρα σου για πάντα, και να γράψεις – χρόνια μετά – ένα μυθιστόρημα για το τι έζησες…

Σκηνοθετικό σημείωμα

Κυριακή 20/9/ 2026 στις 19:00

Μουσικοχορευτική εκδήλωση και γλέντι με βαλκανική μουσική από την μπάντα Banda Calda

Πολυφωνικό Σύνολο «Λοτ Κουρμπέτι» (Δάκρυα Ξενιτιάς) από την Αλβανική Κοινότητα Ελλάδος

Είσοδος Ελεύθερη

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού

Με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου