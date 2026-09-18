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18.09.2026 12:53

Με λουλούδια στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, Χατζηγιαννάκης, τομεάρχες και μέλη της ΕΛΑΣ

18.09.2026 12:53
FYSSAS

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Λουλούδια στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι κατέθεσαν σήμερα ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης συνοδευόμενος από τομεάρχες-ισσες, στελέχη του Οργανωτικού Γραφείου και μέλη της ΕΛ.Α.Σ.

«Δυστυχώς σε μια μέρα, η οποία συμπίπτει με ένα εξαιρετικά αρνητικό γεγονός για τη δημοκρατία, την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου, το έφερε η μοίρα, να απελευθερωθεί ο ένας από τους βασικούς υπαιτίους της δολοφονικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και ίσως και ο πιο επικίνδυνος», δήλωσε ο Μ. Χατζηγιαννάκης, υπογραμμίζοντας: «Είναι καθήκον όλων μας να μην ξεχάσουμε ποτέ τη θυσία του Παύλου και τη θυσία όλων των παιδιών που έχουν χαθεί από τον φασισμό και τους φασίστες. Πρέπει να πολεμάμε τους φασίστες μέσα στην κοινωνία, δίπλα στον κόσμο. Να του δίνουμε κουράγιο, γιατί οι φασίστες είναι θρασύδειλοι. Το βασικό χαρακτηριστικό του φασίστα είναι ότι είναι θρασύδειλος. Όταν είσαι κάτω τον αντιμετωπίζεις, όπως τον αντιμετώπισε γενναία, πριν από 13 χρόνια ο Παύλος».

«Το φίδι του φασισμού σε όλη την Ευρώπη, δυστυχώς, για να μην πούμε παγκοσμίως, έχει αρχίσει πάλι και θεριεύει. Οπότε καθήκον και δικό μας και όλων των δημοκρατικών πολιτών και προφανώς εμάς της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι να στεκόμαστε δίπλα στο λαό, στους ανθρώπους και να προτείνουμε πολιτικές, οι οποίες θα καλυτερεύουν τη ζωή τους. Με τους φασίστες θα είμαστε αμείλικτοι», συνέχισε και κατέληξε:

«Ο Παύλος ζει για πάντα στις συνειδήσεις και πρέπει να κρατήσουμε τη μνήμη του ζωντανή, όπως και όλων των θυμάτων του φασισμού. Εμείς εδώ θα είμαστε συνέχεια. Όχι μόνο σήμερα και αύριο που είναι η επέτειος της δολοφονίας του, αλλά κάθε μέρα με αγώνες δίπλα στο λαό, για το λαό. Αθάνατος».

Η ΕΛ.Α.Σ., συμμετέχοντας στις φετινές αντιφασιστικές εκδηλώσεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, καλεί σήμερα στις 17.30 τα μέλη της να συμμετάσχουν στην αντιφασιστική πορεία στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 13:37
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