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18.09.2026 13:41

Σπύρος Χαλβατζής: «Αμετανόητο και επικίνδυνο κομμουνιστή» τον έλεγε η χούντα σε έγγραφο στον «φάκελο» του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ

18.09.2026 13:41
xalvatzis

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Ένα κιτρινισμένο απόρρητο έγγραφο, με ημερομηνία 4 Νοεμβρίου 1972, αρκεί για να συμπυκνώσει τις χουντικές μαύρες εποχές του φακελώματος, της παρακολούθησης και των διώξεων σε βάρος των κομμουνιστών, των αριστερών, αλλά και κάθε πολίτη που αρνούνταν να υποταχθεί στην αντικομμουνιστική υστερία του μετεμφυλιακού κράτους και της δικτατορίας.

Οι στρατιωτικές αρχές (γραφείο Α2 προφανώς) ενημέρωναν το Τμήμα Ασφαλείας Κοζάνης ότι ο “απολυθείς” στρατιώτης Σπυρίδων Χαλβατζής, “τυγχάνων εν ενεργεία κομμουνιστής κατηγορίας ΓΑΜΑ, ως τούτο είχεν γνωστοποιηθή ημών παρά των αρμοδίων Αρχών ασφαλείας”, είχε δηλώσει ξεκάθαρα πως παρέμενε σταθερός στις κομμουνιστικές πεποιθήσεις του. Η διαπίστωση αρκούσε για να χαρακτηριστεί «αμετανόητος και επικίνδυνος κομμουνιστής, χρήζων στενής παρακολουθήσεως»!

Η διατύπωση, προορισμένη τότε να τον στιγματίσει, διαβάζεται σήμερα ως τίτλος τιμής. Διωγμένος, εξόριστος και διαρκώς υπό παρακολούθηση, ο Σπύρος Χαλβατζής παρέμεινε αμετακίνητος, ανυποχώρητος και ανυπότακτος, προσηλωμένος από τότε και μέχρι το τέλος της ζωής του στις ιδέες και στους κοινωνικούς αγώνες που επέλεξε να υπηρετήσει.

Το καθεστώς τον κατέγραφε ως «επικίνδυνο», επειδή δεν κατάφερε να τον φοβίσει. Και τον χαρακτήριζε «αμετανόητο», επειδή δεν μπόρεσε ποτέ να τον κάνει να σκύψει το κεφάλι.

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