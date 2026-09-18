search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 15:36
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2026 13:43

H «αθανασία» της Νεφέλης Μαϊστράλη για 2ο χρόνο στο Σύγχρονο Θέατρο – Σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη

18.09.2026 13:43
athanasia-parastasi-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μετά τον επιτυχημένο πρώτο κύκλο παραστάσεων, η «αθανασία» της Νεφέλης Μαϊστράλη σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, αυτή τη φορά σε νέα θεατρική στέγη, στο Σύγχρονο Θέατρο, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η αινιγματική και αμφιλεγόμενη Αθανασία, που ερμηνεύει η Έλλη Τρίγγου, μια γυναίκα που κινείται διαρκώς ανάμεσα στην πίστη και την εξαπάτηση, στο θαύμα και την πραγματικότητα, στην ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει και στη δύναμη εκείνου που ξέρει να διαχειρίζεται αυτή την ανάγκη.

Η Νεφέλη Μαϊστράλη, εμπνέεται από τον βίο και την πολιτεία της πολυσυζητημένης «Αγίας» Αθανασίας του Αιγάλεω, το πολύκροτο σκάνδαλο του «Θαυματουργού νερού» του Γ. Καματερού που «γιατρεύει» τον καρκίνο, καθώς και  τη λειτουργία του ίδιου του Μεσσιανισμού, ως κοινωνικού φαινομένου και παραδίδει επί σκηνής το θεατρικό έργο «αθανασία».

Το ρόλο της α(Α)θανασίας φέρνει στο σήμερα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Έλλη Τρίγγου και υιοθετεί όλα τα χαρακτηριστικά μιας αμφιλεγόμενης αγιότητας που επηρεάζει συνειδήσεις και επηρεάζεται από τις ανάγκες της αγοράς.

Μαζί με της οι: Θανάσης Βλαβιανός, Ελισαίος Βλάχος, Ειρήνη Μπούνταλη, Γιώργος Νούσης, Τζίνη Παπαδοπούλου, συνθέτουν ένα σκηνικό σύμπαν όπου η πίστη, η εξουσία και η ανάγκη για το “θαύμα” συγκρούονται μετωπικά με την πραγματικότητα.

Το πρωτότυπο έργο «αθανασία» παρακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής γυναίκας που ισχυρίζεται ότι έχει επιλεγεί από τον Θεό, για να μεταφέρει στους πιστούς το μήνυμά Του.

Βασίζει όλη της την θεωρία σε μια ιδιαιτερότητα του δέρματός της, που διατηρεί όσα χαράζονται πάνω του. Αμφισβητείται απ’ τον περίγυρό της αλλά σύντομα, βρίσκει τον τρόπο να κερδίσει τις εντυπώσεις και να παγιωθεί ως «η ενδιάμεση» του Θεού.

Ιδρύει την δημοφιλή παραθρησκευτική οργάνωση «Χείρα Θεού» και καταφέρνει να γίνει μια θρησκευτική περσόνα με μεγάλη πολιτική και κοινωνική επιρροή που κερδίζει συνεχώς έδαφος και χρήματα, εξαλείφοντας όποιον σταθεί εμπόδιο στο «θεάρεστο» έργο της.

Συντελεστές:

  • Κείμενο-Στίχοι : Νεφέλη Μαϊστράλη
  • Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης
  • Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα
  • Μουσική σύνθεση: Ερατώ Κρεμμύδα
  • Video art – Trailers: Αποστόλης Κουτσιανικούλης
  • Κίνηση : Σεσίλ Μικρούτσικου
  • Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου
  • Εικαστικές συνθέσεις: Γιώργος Μπούνιας
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Τσιμπρικίδου
  • Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή


ΠΑΙΖΟΥΝ: Θανάσης Βλαβιανός, Ελισαίος Βλάχος, Ειρήνη Μπούνταλη, Γιώργος Νούσης, Τζίνη Παπαδοπούλου, Έλλη Τρίγγου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  • Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, τηλέφωνο: 210 3464380
  • [email protected], www.sychronotheatro.gr
  • Πρεμιέρα: 13 Οκτωβρίου 2026.
  • Η προπώληση ξεκινάει με προσφορά early bird: Τα πρώτα 100 εισιτήρια στην τιμή των 12€.

Παραστάσεις

  • Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Διαβάστε επίσης:

Το πιο ύποπτο κομμωτήριο της Αθήνας ανοίγει ξανά στο θέατρο Γκλόρια – Το «Σεσουάρ για δολοφόνους» επιστρέφει για 18η χρονιά

Ο Οδυσσέας ψάχνει την Ιθάκη του στου Ρέντη – Μια βιωματική εμπειρία που μετατρέπει τη γνώση σε περιπέτεια

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: «Οι Στοιχειωμένοι» του Δημήτρη Μαραμή στα 61α Δημήτρια



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_rentis_1809_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντης: Φωτιά σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο – Ήχησε το 112 λόγω των καπνών – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (photos)

rififi_alpha
MEDIA

Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

ouranos-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Αγκαλιάζοντας «το πρόγραμμα Ιπποκράτειος Εκπαίδευση»

saudi aramco 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Οι Σαουδάραβες ενημέρωσαν τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια ότι δεν θα προμηθευτούν αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα

plevris 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το ΠΑΣΟΚ «καρφώνει» τον Πλεύρη – Ήξερε τους γιατρούς από το 2012

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα ήταν σε ποιον θα "έσκαγε η βόμβα"»: Τα πρώτα λόγια του Θεοδωρόπουλου μέσα από τη φυλακή

roula-koromila-new
LIFESTYLE

Ρούλα Κορομηλά: Δημοσίευσε φωτογραφία της από όταν ήταν 20 ετών - «Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι»

enoples dynameis kriseis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Το σχέδιο Χούπη για τον «πολίτη-οπλίτη»: Στρατιώτες όλοι και για πάντα; - Η προσαρμογή της Ευρώπης και το ήδη βαρύ τίμημα της Ελλάδας

MARINAKIS_DORA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστομωτική απάντηση Μαρινάκη στην απρόκλητη επίθεση της Ντόρας: Έχω αποδείξει αν προσέχω, είμαι απέναντι στην ανθρωποφαγία

MixCollage-17-Sep-2026-11-54-PM-3575
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ έφεραν… νέα μέτρα, η κάλυψη Μητσοτάκη σε Μαρινάκη, η φυγή της Ρόζας, η έλλειψη μνήμης για Κασιδιάρη και τι συμβαίνει με τις Μαρίες της Ελπίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 15:36
fotia_rentis_1809_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντης: Φωτιά σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο – Ήχησε το 112 λόγω των καπνών – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (photos)

rififi_alpha
MEDIA

Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

ouranos-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Αγκαλιάζοντας «το πρόγραμμα Ιπποκράτειος Εκπαίδευση»

1 / 3