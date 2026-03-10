search
Έλλη Τρίγγου: «Δεν μου λέει κάτι ο γάμος – Δεν θέλω ανθρώπους ταγμένους σε μένα» (Video)

Τη δική της οπτική για τον γάμο μοιράστηκε η Έλλη Τρίγγου, επισημαίνοντας ότι κατά την άποψή της πρόκειται για μια «συμφωνία» που εξυπηρετεί κάποια πράγματα που η ίδια νιώθει ότι δεν τα χρειάζεται.

Καλεσμένη του Ρένου Χαραλαμπίδη στην εκπομπή του «One», «Με τον Ρένο», η ηθοποιός τόνισε ότι δεν επιθυμεί να έχει στη ζωή της έναν άνδρα που θα της είναι αφοσιωμένος και θα την «υπηρετεί», αλλά έναν άνδρα δυναμικό, ανεξάρτητο με μια παράλληλη ζωή που θα ενώνεται με τη δική της στα ραντεβού τους…

«Μάλλον δεν θέλω ανθρώπους ταγμένους σε μένα. Φαίνεται, πως με βαραίνει ένας άντρας που είναι αφοσιωμένος σε μένα. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά τα “άντρας – υπάλληλος”. Δεν θέλω να έχω υπαλλήλους. Θέλω να είμαστε ο καθένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, στη διαδρομή του και στις παράλληλες πορείες μας να δίνουμε κανένα ραντεβού. Δεν μου λέει κάτι ο γάμος. Αισθάνομαι ότι ο γάμος είναι μια πολύ ωραία συμφωνία. Εξυπηρετεί κάποια πράγματα, τα οποία νιώθω ότι εγώ δεν τα χρειάζομαι. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι έχω να κερδίσω από αυτό» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

