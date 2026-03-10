Παντρεύεται ο Ανδρέας Μικρούτσικος – «Ο γάμος θα γίνει τον Μάιο σε πολύ στενό κύκλο» (Video)

Έτοιμος να ντυθεί ξανά γαμπρός φαίνεται ότι είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος, κάνοντας το μεγάλο βήμα με την Έλενα Μαστραγγελή, έπειτα από 11 χρόνια σχέσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου στο Happy Day, ο γάμος πρόκειται να γίνει, μάλιστα, στο άμεσο μέλλον, σε πολύ κλειστό κύκλο.

«Μου έστειλαν πληροφορίες και μου είπαν ότι ο γάμος θα γίνει, με το καλό, τον Μάιο. Σε πολύ στενό κύκλο. Η πηγή μου απλώς μου απάντησε» είπε χαρακτηριστικά, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να προσθέτει:

«Αυτό που θέλω να πω για την Ελένη είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που αποδεδειγμένα του συμπαραστέκεται. Γιατί όταν ένας άνθρωπος σου έχει σταθεί στα δύσκολα και δεν λέω μόνο για τις οικονομικές δυσκολίες. Το τεστ συνήθως των ανθρώπων που μας αγαπούν είναι στα δύσκολα. Γιατί στα εύκολα όλοι και στα χαϊλίκια και στις χαρές είναι όλοι δίπλα μας και χαίρονται και χειροκροτούν. Στα δύσκολα του Αντρέα, και δε μιλάω μόνο για τις οικονομικές δυσκολίες, στα θέματα υγείας παιδιά. Πόσο του ‘χει σταθεί. Ως σύντροφος, ως νοσοκόμα, ως συνοδοιπόρος, τον πήγαινε, τον έφερνε…» τόνισε.

Η σχέση του Ανδρέα Μικρούτσικου με την Έλενα Μαστραγγελή ξεκίνησε πριν 11 χρόνια, με τους δυο τους να την κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο παρουσιαστής έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σύντροφό του, με τρυφερά λόγια, επισημαίνοντας ότι δεν έλειψε λεπτό από το πλευρό του σε κάθε δύσκολη στιγμή του, βοηθώντας τον να ξαναβρεί την ισορροπία του.

