search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:49
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 09:51

Παντρεύεται ο Ανδρέας Μικρούτσικος – «Ο γάμος θα γίνει τον Μάιο σε πολύ στενό κύκλο» (Video)

10.03.2026 09:51
mikroutsikos-new

Έτοιμος να ντυθεί ξανά γαμπρός φαίνεται ότι είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος, κάνοντας το μεγάλο βήμα με την Έλενα Μαστραγγελή, έπειτα από 11 χρόνια σχέσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου στο Happy Day, ο γάμος πρόκειται να γίνει, μάλιστα, στο άμεσο μέλλον, σε πολύ κλειστό κύκλο.

«Μου έστειλαν πληροφορίες και μου είπαν ότι ο γάμος θα γίνει, με το καλό, τον Μάιο. Σε πολύ στενό κύκλο. Η πηγή μου απλώς μου απάντησε» είπε χαρακτηριστικά, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να προσθέτει:

«Αυτό που θέλω να πω για την Ελένη είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που αποδεδειγμένα του συμπαραστέκεται. Γιατί όταν ένας άνθρωπος σου έχει σταθεί στα δύσκολα και δεν λέω μόνο για τις οικονομικές δυσκολίες. Το τεστ συνήθως των ανθρώπων που μας αγαπούν είναι στα δύσκολα. Γιατί στα εύκολα όλοι και στα χαϊλίκια και στις χαρές είναι όλοι δίπλα μας και χαίρονται και χειροκροτούν. Στα δύσκολα του Αντρέα, και δε μιλάω μόνο για τις οικονομικές δυσκολίες, στα θέματα υγείας παιδιά. Πόσο του ‘χει σταθεί. Ως σύντροφος, ως νοσοκόμα, ως συνοδοιπόρος, τον πήγαινε, τον έφερνε…» τόνισε.

Η σχέση του Ανδρέα Μικρούτσικου με την Έλενα Μαστραγγελή ξεκίνησε πριν 11 χρόνια, με τους δυο τους να την κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο παρουσιαστής έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σύντροφό του, με τρυφερά λόγια, επισημαίνοντας ότι δεν έλειψε λεπτό από το πλευρό του σε κάθε δύσκολη στιγμή του, βοηθώντας τον να ξαναβρεί την ισορροπία του.

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Πιατάς: «Ο Χρήστος Βαλαβανίδης δεν ήταν απλώς φίλος, ήταν αδερφός – Του έδωσα μια υπόσχεση και δεν την τήρησα» (Video)

Μιμή Ντενίση: «Δεν με ενδιαφέρει πώς θα με θυμούνται όταν φύγω από τη ζωή, μόνο να είναι περήφανη η κόρη μου» (Video)

«Ο μπαμπάς μου δεν πονάει πια»: Το συγκλονιστικό μήνυμα της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
slot
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

jello_biafra_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

aftokinito_parathira_1003_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα σε αυτοκινητόδρομους: Πόσο επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου

iran-234254
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η άνοδος στη τιμή του πετρελαίου σπέρνει πανικό στις κυβερνήσεις: Τα μέτρα που ήδη πήραν σε Ευρώπη και Ασία, τι εξετάζει η Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:49
slot
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

jello_biafra_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

1 / 3