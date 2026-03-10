Μιμή Ντενίση: «Δεν με ενδιαφέρει πώς θα με θυμούνται όταν φύγω από τη ζωή, μόνο να είναι περήφανη η κόρη μου» (Video)

Για την πορεία της στο θέατρο, τις προσωπικές επιλογές που καθόρισαν τη ζωή της, αλλά και τα παιδικά της χρόνια μίλησε η Μιμή Ντενίση αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε να έρθει σε σύγκρουση με τον πατέρα της, όταν επέλεξε τον δρόμο της υποκριτικής.

Σε συνέντευξή της στην Έλενα Παπαβασιλείου και την εκπομπή «EQ», η ηθοποιός ρωτήθηκε για το αποτύπωμα που θέλει να αφήσει πίσω της, με την ίδια να απαντά ότι δεν την αφορά πώς θα τη θυμούνται μετά τον θάνατό της, αλλά μόνο να είναι περήφανη η κόρη της.

«Όταν θα έχω φύγει απ’ τη ζωή; Δεν με ενδιαφέρει» είπε αρχικά γελώντας.

Όταν ρωτήθηκε ξανά αν την απασχολεί το πώς θα τη θυμούνται, απάντησε:

«Όχι. Όταν φύγω δεν ξέρω τι θα γίνει, ούτε με νοιάζει. Με νοιάζει να έχω μία πολύ καλή φήμη για το παιδί μου. Δεν με νοιάζει η υστεροφημία. Μόνο για την κόρη μου με νοιάζει. Να είναι περήφανη για τη μητέρα της, όπως είμαι εγώ περήφανη για τη δική μου μητέρα».

Όπως σημείωσε, δεν την απασχολεί «η ματαιοδοξία αυτή, πώς είμαι, πώς με θυμούνται». «Η ζωή είναι εδώ», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

«Ο μπαμπάς μου δεν πονάει πια»: Το συγκλονιστικό μήνυμα της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Κατερίνα Καινούργιου για Έλενα Χριστοπούλου: «Πόσο μισογυνιστικό σχόλιο – Επικίνδυνες δηλώσεις» (Video)

Έξαλλος ο Τζάστιν Μπίμπερ με τους παπαράτσι – Τους πέταξε μπουκάλι με νερό (Video)

