«Ο μπαμπάς μου δεν πονάει πια»: Το συγκλονιστικό μήνυμα της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Συγκίνηση προκαλεί ένα βίντεο που δημιούργησε η 9χρονη κόρη του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, Εμίλια, με αφορμή τα γενέθλια του πατέρα της. Στο τρυφερό μήνυμά της, η μικρή μιλά για την απώλεια του ηθοποιού, εξηγώντας ότι συνεχίζει να του μιλά καθημερινά και πως πιστεύει ότι πλέον «δεν πονάει».

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έφυγε από τη ζωή τον περασμένο μήνα έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία μόλις 48 ετών, αφήνοντας πίσω του την οικογένειά του και βυθίζοντας στη θλίψη τους θαυμαστές του.

Το βίντεο της μικρής δημοσιεύθηκε από τη μητέρα της και σύζυγο του ηθοποιού, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, η οποία αποκάλυψε πώς δημιουργήθηκε το συγκινητικό αυτό μήνυμα.

«Η Εμίλια με ρώτησε αν μπορούσε να φτιάξει ένα βίντεο για να δημοσιεύσει σήμερα, βγήκε έξω και επέστρεψε με αυτό», μοιράστηκε η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ.

«Μιλάω στον μπαμπά μου κάθε μέρα»

Στην αρχή του βίντεο, η μικρή συστήνεται και μιλά για τον θάνατο του πατέρα της, προσπαθώντας παράλληλα να δώσει κουράγιο σε όσους βιώνουν παρόμοια απώλεια.

«Γεια σας, με λένε Εμίλια Βαν Ντερ Μπικ. Όπως πιθανότατα γνωρίζετε όλοι, ο μπαμπάς μου έφυγε από τη ζωή. Θέλω όμως να μοιραστώ μερικές μικρές συμβουλές – πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν όταν χάνεις κάποιον που αγαπάς», αναφέρει η 9χρονη στην αρχή του βίντεο.

Συνεχίζοντας, αναφέρεται στα γενέθλια του πατέρα της και εξηγεί πώς αντιμετωπίζει η ίδια τη θλίψη της, μιλώντας του καθημερινά.

«Σήμερα είναι τα γενέθλια του μπαμπά μου και το πιο σημαντικό πράγμα όταν χάνεις κάποιον είναι να του μιλάς και να αφήνεις τα συναισθήματά σου να βγαίνουν. Αν σου λείπει, μπορείς να κλάψεις. Μπορείς να του μιλήσεις. Εγώ μιλάω στον μπαμπά μου κάθε μέρα και ξεκινώ πάντα με μια φράση: “Γεια σου, μπαμπά. Μου λείπεις. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ και δεν θα σταματήσω ποτέ να σ’ αγαπώ”», λέει και συνεχίζει: «Του λέω για τη μέρα μου, για το πώς νιώθω, και μιλάω και στην οικογένειά μου για τα συναισθήματά μου. Ξέρω ότι μπορεί να με ακούει, παρόλο που εγώ δεν μπορώ να τον ακούσω. Η μαμά μου μπορεί. Πρέπει απλώς να τους νιώθεις, γιατί βρίσκονται μέσα στην καρδιά σου. Σε βλέπουν, είναι κομμάτι σου και βρίσκονται σε ένα καλό μέρος. Δεν πονάει πια. Είναι στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, μαζί με τον Θεό. Και απλώς κλάψε. Κλάψε, κλάψε, κλάψε. Μπορείς να είσαι χαρούμενος που βρίσκονται σε ένα καλό μέρος, μπορείς να είσαι λυπημένος επειδή σου λείπουν. Μπορείς να θυμώνεις, αλλά μην κατηγορείς τον εαυτό σου».

Στο μήνυμά της η κόρη του ηθοποιού μιλά επίσης για το πώς αντιδρούν οι άνθρωποι γύρω από κάποιον που πενθεί, υπογραμμίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πραγματικά τα συναισθήματα του άλλου.

«Και αν κάποιος – ακόμη κι αν αγαπά πολύ τον σκύλο του ή κάποιον δικό του – προσπαθήσει να σου πει: “Ξέρω πώς νιώθεις, εγώ νιώθω χειρότερα”, δεν ξέρει. Ο καθένας έχει διαφορετικά συναισθήματα μέσα του και τα εκφράζει με διαφορετικό τρόπο. Μην αφήνεις κανέναν να σου πει πώς πρέπει να νιώθεις. Να λες: “Όχι, δεν ξέρεις πώς νιώθω”».

Στη συνέχεια αναφέρεται στη δυσκολία της απώλειας, αλλά και στην ανάγκη να διατηρεί κανείς την πίστη του στα θαύματα, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές: «Είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο. Και ακόμη κι αν μάθεις ότι κάποιος φεύγει από τη ζωή, είναι εντάξει. Αν δεν φύγει, είναι ένα θαύμα. Αλλά ακόμη κι έτσι, πιστεύω ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Κάτι που μου είχε πει ο μπαμπάς μου είναι πως, αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως ήθελε εκείνος – και όπως θέλαμε κι εμείς – και δεν καταφέρει να ζήσει, πρέπει να συνεχίσω να πιστεύω στα θαύματα. Τα θαύματα μπορούν να συμβούν, ίσως αργότερα στη ζωή, και θα συνεχίσουν να έρχονται. Μπορεί να μην εμφανίζονται όταν τα θέλεις, αλλά θα έρθουν. Κι αν τελικά κάποιος φύγει από τη ζωή, να θυμάσαι ότι έχει κάποια δουλειά να κάνει στην άλλη πλευρά».

Με έναν ιδιαίτερα προσωπικό τόνο, περιγράφει και έναν τρόπο με τον οποίο κράτησε κάτι από τον πατέρα της, ώστε να νιώθει πιο κοντά του: «Και κάτι ακόμη που έκανα όταν πέθανε ο μπαμπάς μου: Πήρα το καπέλο του. Πάρτε κάτι δικό τους και κρατήστε το. Το καπέλο του μπαμπά μου μυρίζει σαν εκείνον και το αγαπώ τόσο πολύ».

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Εμίλια μιλά με υπερηφάνεια για τον πατέρα της και ευχαριστεί όσους τον στήριξαν και στάθηκαν δίπλα στην οικογένειά της: «Είμαι περήφανη για τον μπαμπά μου. Ξέρω ότι ήταν καλός άνθρωπος. Πολλοί τον αγαπούσαν και πολλοί προσευχήθηκαν γι’ αυτόν. Ήταν αγαπητός σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και επίσης, αν κάνατε δωρεά στον έρανο για την Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είδα και πραγματικά… έμεινα άφωνη. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

