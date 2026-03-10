Δημήτρης Πιατάς: «Ο Χρήστος Βαλαβανίδης δεν ήταν απλώς φίλος, ήταν αδερφός – Του έδωσα μια υπόσχεση και δεν την τήρησα» (Video)

Σε κοσμική εκδήλωση για τους «Χρυσούς Σκούφους» παραβρέθηκε, το βράδυ της Δευτέρας (9/3), ο Δημήτρης Πιατάς, με τον ηθοποιό να αναφέρεται με συγκίνηση στον πρόσφατο χαμό του στενού του φίλου και συναδέλφου, Χρήστου Βαλαβανίδη ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 82 του χρόνια, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, τα τελευταία χρόνια, με την καρδιά του.

«Ήμασταν και θα παραμείνουμε για πάντα φίλοι. Ο Χρήστος δεν ήταν απλώς ένας φίλος μου, ήταν αδερφός μου, συναντηθήκαμε στη δραματική σχολή το 1969 και από τότε μέχρι προχθές που τηλεφωνηθήκαμε ήταν ο εξαιρετικός μου φίλους. Του έδωσα μία υπόσχεση και δεν κράτησα τον λόγο μου. Μου είχε ζητήσει να πάμε στο ενυδρείο του, να μαγειρέψει, να βλέπουμε τα ψαράκια και να ονειρευόμαστε. Του έδωσα τον λόγο μου και δεν τον τήρησα» είπε συγκινημένος.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Χρήστο Βαλαβανίδη έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11/3 στις 12:30 στο αποτεφρωτήριο στη Ριτσώνα.

Διαβάστε επίσης:

Μιμή Ντενίση: «Δεν με ενδιαφέρει πώς θα με θυμούνται όταν φύγω από τη ζωή, μόνο να είναι περήφανη η κόρη μου» (Video)

«Ο μπαμπάς μου δεν πονάει πια»: Το συγκλονιστικό μήνυμα της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Κατερίνα Καινούργιου για Έλενα Χριστοπούλου: «Πόσο μισογυνιστικό σχόλιο – Επικίνδυνες δηλώσεις» (Video)

