Θεσσαλονίκη: Καθείρξεις σε δύο κατηγορούμενους για τη φονική έκρηξη σε τράπεζα – Η επιχείρηση οργανώθηκε μέσα από τη φυλακή

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Με βαριές ποινές για δύο κατηγορούμενους και μία αθώωση ολοκληρώθηκε η δίκη για τη φονική έκρηξη έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 3 Μαΐου 2025 σκοτώθηκε η 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε σε 18,5 χρόνια κάθειρξη τον 42χρονο που κρίθηκε ηθικός αυτουργός της ενέργειας, ενώ 13,5 χρόνια κάθειρξη επιβλήθηκαν στον 37χρονο που είχε μεταφέρει από την Αθήνα το σακίδιο με τα εκρηκτικά και, σύμφωνα με την υπόθεση, φαίνεται να είχε συμμετοχή και στην κατασκευή του μηχανισμού.
Αντίθετα, το δικαστήριο αθώωσε τον 43χρονο που είχε παραπεμφθεί επειδή βρέθηκε δακτυλικό του αποτύπωμα στη σακούλα που χρησιμοποίησε η 38χρονη για τη μεταφορά της βόμβας.
Στους δύο καταδικασθέντες αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.
Στον 42χρονο αναγνωρίστηκε η μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά, καθώς με την ανάληψη της ευθύνης για τις πράξεις του συνέβαλε στη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ στον 37χρονο αναγνωρίστηκε ο πρότερος έντιμος βίος.
Μετά την έκδοση της απόφασης και οι δύο επέστρεψαν στις φυλακές.
Κατά την απολογία του, ο 42χρονος παραδέχθηκε ότι σχεδίασε την ενέργεια ενώ βρισκόταν στη φυλακή, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και η αφαίρεση χρημάτων.
Όπως είπε, έδινε οδηγίες στην 38χρονη για τη συναρμολόγηση του εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ απέδωσε τον θανάσιμο τραυματισμό της στο γεγονός ότι τοποθέτησε τη βόμβα σε «λάθος σημείο».
«Στόχος ήταν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και ήθελα να πάρω τα λεφτά. Δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε η Μ. – πληρώθηκε για να το κάνει και δεν πήγε τσάμπα, ούτε με το όπλο στο κεφάλι», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Η εμπλοκή του στην υπόθεση είχε αποκαλυφθεί όταν ο ίδιος έστειλε επιστολή στον ανακριτή Θεσσαλονίκης που ερευνούσε την έκρηξη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το «χτύπημα» στην τράπεζα.
Ο 42χρονος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές, καθώς κατηγορούνταν μαζί με άλλα πρόσωπα για σειρά εκρήξεων που είχαν προηγηθεί, μεταξύ των οποίων και η αποστολή φακέλου-βόμβας σε πρόεδρο Εφετών στη Θεσσαλονίκη, τον Φεβρουάριο του 2024.
Ο 37χρονος από την πλευρά του υποστήριξε ότι συμφώνησε, έναντι 500 ευρώ, να μεταφέρει με τρένο το σακίδιο με τις εκρηκτικές ύλες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.
Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τι περιείχε και αρνήθηκε ότι είχε συμμετοχή στην κατασκευή της βόμβας, παρότι αποτύπωμά του φαίνεται να βρέθηκε στο φιτίλι που χρησιμοποιήθηκε στον μηχανισμό.
Κάθε εμπλοκή αρνήθηκε και ο 43χρονος, ο οποίος τελικά αθωώθηκε.
Για το αποτύπωμά του στη σακούλα με τον αυτοσχέδιο μηχανισμό εξήγησε ότι την είχε χρησιμοποιήσει την περίοδο του Πάσχα για να μεταφέρει τρόφιμα στην 38χρονη.
Όπως είπε, εκείνη βρισκόταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ο ίδιος τη φιλοξενούσε.
Η αποδεικτική διαδικασία είχε αρχίσει την προηγουμένη με καταθέσεις αστυνομικών, ιδιοκτητών οχημάτων και διαμερισμάτων που υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη, συγγενών εμπλεκόμενων προσώπων και άλλων μαρτύρων.
Αστυνομικός της Άμεσης Δράσης που έφτασε από τους πρώτους στο σημείο κατέθεσε ότι περίπου στις 5.30 το πρωί το πλήρωμα έλαβε κλήση για έκρηξη και πιθανή φωτιά σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης.
Όπως ανέφερε, όταν έφτασαν είδαν καπνούς, συντρίμμια στο έδαφος και λίγο αργότερα την 38χρονη βαριά τραυματισμένη αλλά ακόμη εν ζωή. Άμεσα ζητήθηκε η συνδρομή ασθενοφόρου, ενώ, όπως είπε, όταν έφτασε το ΕΚΑΒ έγινε σαφές ότι οι πιθανότητες να επιβιώσει ήταν πολύ μικρές.
Για τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της κατέθεσε και η ξαδέλφη της.
Όπως είπε στο δικαστήριο, η 38χρονη της είχε αναφέρει ότι επρόκειτο να κάνει μια «δουλειά» επειδή χρειαζόταν χρήματα για επέμβαση.
«Μου έλεγε “μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά”. Αισθανόμουν κάτι μέσα μου», ανέφερε.
Η ίδια πρόσθεσε ότι η 38χρονη έκανε χρήση ουσιών και έμενε στον Δενδροπόταμο από τότε που είχε αποφυλακιστεί, περίπου έναν χρόνο νωρίτερα.
Οι δικαστές υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και καταδίκασαν τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, κατά περίπτωση, για:
Η έκρηξη είχε σημειωθεί στις 3 Μαΐου 2025, έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος στη Θεσσαλονίκη.
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