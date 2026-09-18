Θεσσαλονίκη: Καθείρξεις σε δύο κατηγορούμενους για τη φονική έκρηξη σε τράπεζα – Η επιχείρηση οργανώθηκε μέσα από τη φυλακή

Takeaways by to pontiki AI Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινές κάθειρξης 18,5 και 13,5 ετών σε δύο άνδρες για τη φονική έκρηξη σε τράπεζα τον Μάιο του 2025.

Ο 42χρονος καταδικάστηκε ως ηθικός αυτουργός του σχεδίου, ενώ ο 37χρονος κρίθηκε ένοχος για τη μεταφορά του εκρηκτικού μηχανισμού.

Το δικαστήριο αθώωσε έναν τρίτο κατηγορούμενο, καθώς δεν προέκυψε επαρκής σύνδεση με την παράνομη ενέργεια που οδήγησε στον θάνατο της 38χρονης γυναίκας.

Οι καταδικασθέντες οδηγήθηκαν ξανά στις φυλακές, αφού αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά για τη συμπεριφορά τους και τον πρότερο έντιμο βίο τους.

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Με βαριές ποινές για δύο κατηγορούμενους και μία αθώωση ολοκληρώθηκε η δίκη για τη φονική έκρηξη έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 3 Μαΐου 2025 σκοτώθηκε η 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε σε 18,5 χρόνια κάθειρξη τον 42χρονο που κρίθηκε ηθικός αυτουργός της ενέργειας, ενώ 13,5 χρόνια κάθειρξη επιβλήθηκαν στον 37χρονο που είχε μεταφέρει από την Αθήνα το σακίδιο με τα εκρηκτικά και, σύμφωνα με την υπόθεση, φαίνεται να είχε συμμετοχή και στην κατασκευή του μηχανισμού.

Αντίθετα, το δικαστήριο αθώωσε τον 43χρονο που είχε παραπεμφθεί επειδή βρέθηκε δακτυλικό του αποτύπωμα στη σακούλα που χρησιμοποίησε η 38χρονη για τη μεταφορά της βόμβας.

Τα ελαφρυντικά και η επιστροφή στις φυλακές

Στους δύο καταδικασθέντες αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.

Στον 42χρονο αναγνωρίστηκε η μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά, καθώς με την ανάληψη της ευθύνης για τις πράξεις του συνέβαλε στη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ στον 37χρονο αναγνωρίστηκε ο πρότερος έντιμος βίος.

Μετά την έκδοση της απόφασης και οι δύο επέστρεψαν στις φυλακές.

Ο 42χρονος παραδέχθηκε ότι σχεδίασε την ενέργεια από τη φυλακή

Κατά την απολογία του, ο 42χρονος παραδέχθηκε ότι σχεδίασε την ενέργεια ενώ βρισκόταν στη φυλακή, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και η αφαίρεση χρημάτων.

Όπως είπε, έδινε οδηγίες στην 38χρονη για τη συναρμολόγηση του εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ απέδωσε τον θανάσιμο τραυματισμό της στο γεγονός ότι τοποθέτησε τη βόμβα σε «λάθος σημείο».

«Στόχος ήταν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και ήθελα να πάρω τα λεφτά. Δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε η Μ. – πληρώθηκε για να το κάνει και δεν πήγε τσάμπα, ούτε με το όπλο στο κεφάλι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η εμπλοκή του στην υπόθεση είχε αποκαλυφθεί όταν ο ίδιος έστειλε επιστολή στον ανακριτή Θεσσαλονίκης που ερευνούσε την έκρηξη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το «χτύπημα» στην τράπεζα.

Ο 42χρονος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές, καθώς κατηγορούνταν μαζί με άλλα πρόσωπα για σειρά εκρήξεων που είχαν προηγηθεί, μεταξύ των οποίων και η αποστολή φακέλου-βόμβας σε πρόεδρο Εφετών στη Θεσσαλονίκη, τον Φεβρουάριο του 2024.

Τα 500 ευρώ και το σακίδιο από την Αθήνα

Ο 37χρονος από την πλευρά του υποστήριξε ότι συμφώνησε, έναντι 500 ευρώ, να μεταφέρει με τρένο το σακίδιο με τις εκρηκτικές ύλες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.

Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τι περιείχε και αρνήθηκε ότι είχε συμμετοχή στην κατασκευή της βόμβας, παρότι αποτύπωμά του φαίνεται να βρέθηκε στο φιτίλι που χρησιμοποιήθηκε στον μηχανισμό.

Γιατί αθωώθηκε ο 43χρονος

Κάθε εμπλοκή αρνήθηκε και ο 43χρονος, ο οποίος τελικά αθωώθηκε.

Για το αποτύπωμά του στη σακούλα με τον αυτοσχέδιο μηχανισμό εξήγησε ότι την είχε χρησιμοποιήσει την περίοδο του Πάσχα για να μεταφέρει τρόφιμα στην 38χρονη.

Όπως είπε, εκείνη βρισκόταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ο ίδιος τη φιλοξενούσε.

«Είδαμε καπνούς και επικρατούσε ένας χαμός»

Η αποδεικτική διαδικασία είχε αρχίσει την προηγουμένη με καταθέσεις αστυνομικών, ιδιοκτητών οχημάτων και διαμερισμάτων που υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη, συγγενών εμπλεκόμενων προσώπων και άλλων μαρτύρων.

Αστυνομικός της Άμεσης Δράσης που έφτασε από τους πρώτους στο σημείο κατέθεσε ότι περίπου στις 5.30 το πρωί το πλήρωμα έλαβε κλήση για έκρηξη και πιθανή φωτιά σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης.

Όπως ανέφερε, όταν έφτασαν είδαν καπνούς, συντρίμμια στο έδαφος και λίγο αργότερα την 38χρονη βαριά τραυματισμένη αλλά ακόμη εν ζωή. Άμεσα ζητήθηκε η συνδρομή ασθενοφόρου, ενώ, όπως είπε, όταν έφτασε το ΕΚΑΒ έγινε σαφές ότι οι πιθανότητες να επιβιώσει ήταν πολύ μικρές.

Η μαρτυρία της ξαδέλφης της 38χρονης

Για τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της κατέθεσε και η ξαδέλφη της.

Όπως είπε στο δικαστήριο, η 38χρονη της είχε αναφέρει ότι επρόκειτο να κάνει μια «δουλειά» επειδή χρειαζόταν χρήματα για επέμβαση.

«Μου έλεγε “μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά”. Αισθανόμουν κάτι μέσα μου», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η 38χρονη έκανε χρήση ουσιών και έμενε στον Δενδροπόταμο από τότε που είχε αποφυλακιστεί, περίπου έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκαν ένοχοι

Οι δικαστές υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και καταδίκασαν τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, κατά περίπτωση, για:

εγκληματική συμμορία, μετά από μετατροπή της αρχικής κατηγορίας για εγκληματική οργάνωση,

απλή συνέργεια σε έκρηξη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας ή ηθική αυτουργία στις ίδιες πράξεις,

προμήθεια, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών ή ηθική αυτουργία στη συγκεκριμένη πράξη,

παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών.

Η έκρηξη είχε σημειωθεί στις 3 Μαΐου 2025, έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος στη Θεσσαλονίκη.

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