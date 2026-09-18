«Med Watch»: Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα με σύστημα AI που θα ελέγχει τα ιδιωτικά ιατρεία

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Στη σκιά του θανάτου του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Ματίνα Παγώνη και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας (ΙΣΑ), Γιώργο Πατούλη, παρουσίασαν τη νέα πλατφόρμα «Med Watch» και τη νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία μέσω barcode θα βοηθά τους πολίτες να ελέγχουν τα διαπιστευτήρια και τη νομιμότητα όλων των ιδιωτικών ιατρείων.

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, για να ελέγχουν οι ασθενείς εάν το ιατρείο στο οποίο απευθύνονται είναι νόμιμο και τι είδους ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να διενεργεί, ανέφερε αρχικά ο υπουργός Υγείας.

«Μάθαμε ότι παράνομες ενέργειες διαφημίζονταν και ότι η άνευ ειδικότητας ιατρός εκτελούσε σε ιατρείο βαριές ιατρικές πράξεις», σχολίασε, αναφερόμενος στην κατηγορούμενη -για τον θάνατο του Μαζωνάκη-γιατρό.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι με το συγκεκριμένο σύστημα -που ετοιμάστηκε σε χρόνο ρεκόρ– οι πολίτες θα μπορούν επίσης να κάνουν καταγγελία, εάν δουν κάτι περίεργο. Ανέφερε ακόμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει επιστρατευτεί για να βρίσκει και σχετικές, παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα Med Watch

Μιλώντας για τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του Med Watch ο υπουργός Υγείας, εξήγησε ότι η πλατφόρμα συγκεντρώνει στοιχεία από το σύνολο των ιατρείων που είναι εγγεγραμμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ).

«Ανιχνεύσαμε όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών και τις αναρτήσεις τους και τις ταιριάξαμε με τις άδειες που κατέχουν», διευκρίνισε, σημειώνοντας πως όταν εντοπίζεται παράβαση θα ξεκινά τη διαδικασία ελέγχου.

Όπως ανέφερε, το επόμενο διάστημα το σύστημα αναμένεται να επεκταθεί και εκτός Αττικής, καθώς η πλατφόρμα θα διαδοθεί σε όλη την Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, όπως έκανε γνωστό, προβλέπεται και δυνατότητα παρέμβασης από την πλευρά των ασθενών μέσω ειδικής εφαρμογής (app για κινητά). Η εφαρμογή έχει ήδη ολοκληρωθεί, ωστόσο θα λειτουργήσει σε έναν μήνα, καθώς απαιτείται προηγουμένως η σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός προανήγγειλε τη συγκρότηση επιτροπής με αντικείμενο την Αναγεννητική Ιατρική, η οποία θα εξετάσει το ζήτημα και θα καταθέσει προτάσεις προς το υπουργείο Υγείας.

«Δεν καταργήθηκαν οι Επιθεωρητές Υγείας (ΣΕΥΥΠ) – Απορροφήθηκε από την Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)»

Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Ελεγκτών Υγείας, διευκρίνισε ότι δεν έχει καταργηθεί, αλλά έχει μεταφερθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας επικουρικού οργάνου στο πλαίσιο του υπουργείου Υγείας.

Στο ζήτημα της ενημέρωσης των ασθενών και της εποπτείας της ιατρικής δραστηριότητας στάθηκαν οι εκπρόσωποι των ιατρικών φορέων, με έμφαση τόσο στη διαφάνεια όσο και στον έλεγχο της ψηφιακής προβολής των ιατρικών υπηρεσιών.

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