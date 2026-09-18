Ο Τραμπ «παίζει» στο χρηματιστήριο περισσότερο από όλο το Κογκρέσο μαζί, αλλά ζητά… απαγόρευση για τα μέλη του

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί καθημερινά μεγάλο αριθμό χρηματιστηριακών συναλλαγών, ξεπερνώντας σε όγκο το σύνολο των μελών του Κογκρέσου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στηρίζει την επιβολή περιορισμών στις επενδύσεις των νομοθετών, χωρίς όμως οι ίδιοι κανόνες να ισχύουν για τον ίδιο.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις του προέδρου διαχειρίζονται ανεξάρτητα από τρίτα ιδρύματα μέσω υπολογιστικών μοντέλων.

Αναλυτές επισημαίνουν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς ο πρόεδρος έχει προβάλει δημόσια εταιρείες στις οποίες κατέχει μετοχές.

Ο Τραμπ απορρίπτει τις κατηγορίες για σύγκρουση συμφερόντων και αντιτίθεται στην επέκταση των περιορισμών στο δικό του πρόσωπο.

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Περισσότερες συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικούς τίτλους από όλα τα μέλη του Κογκρέσου μαζί έχει πραγματοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ενώ την ίδια στιγμή στηρίζει περιορισμούς στις συναλλαγές των μελών του Κογκρέσου, οι οποίοι όμως… δεν ισχύουν για τον ίδιο.

Η επενδυτική δραστηριότητα του Αμερικανού προέδρου είναι εντυπωσιακή σε όγκο. Σύμφωνα με την ανάλυση του Bloomberg, πραγματοποιεί κατά μέσο όρο περίπου 80 συναλλαγές κάθε χρηματιστηριακή ημέρα, ενώ το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει χιλιάδες τοποθετήσεις σε μετοχές, ομόλογα και κρυπτονομίσματα.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την πολιτική γραμμή που στηρίζει ο ίδιος: οι Ρεπουμπλικανοί προωθούν απαγόρευση συναλλαγών για μέλη του Κογκρέσου, τους συζύγους και τα εξαρτώμενα παιδιά τους, αλλά όχι για τον πρόεδρο.

DoorDash, Nvidia και Tesla στο χαρτοφυλάκιο

Το Bloomberg, που εξέτασε τις υποχρεωτικές δηλώσεις συναλλαγών του προέδρου και των μελών του Κογκρέσου για το διάστημα από τις 20 Ιανουαρίου 2025 έως τις 30 Ιουνίου 2026, επισημαίνει ότι οι συναλλαγές του Τραμπ έχουν εντείνει τα ερωτήματα για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Μεταξύ των χαρακτηριστικών περιπτώσεων:

Τους πρώτους τρεις μήνες του έτους αγόρασε μετοχές της DoorDash αξίας έως 1,38 εκατ. δολαρίων .

αξίας έως . Τον Απρίλιο, η DoorDash μετέφερε στον Λευκό Οίκο παραγγελία McDonald’s του Τραμπ, σε εκδήλωση που προβλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το CNN, ο πρόεδρος προέβαλε δημόσια εταιρείες όπως η Nvidia και η Tesla, καθώς και άλλες 19, μέσα σε μία εβδομάδα από την αγορά συμμετοχών σε αυτές.

Ο Τραμπ απορρίπτει ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, υποστηρίζοντας ότι τα κέρδη του οφείλονται στην άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν παρεμβαίνει στις επενδύσεις

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι το χαρτοφυλάκιο του Τραμπ διαχειρίζεται ανεξάρτητα από τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω υπολογιστικών μοντέλων που ακολουθούν χρηματιστηριακούς δείκτες.

Ο εκπρόσωπος Ντέιβις Ίνγκλ δήλωσε ότι ούτε ο Τραμπ ούτε κάποιο μέλος της οικογένειάς του μπορεί να επηρεάσει το πού επενδύονται τα χρήματα ή το πότε πραγματοποιούνται αγορές και πωλήσεις.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε εάν ο πρόεδρος θα πρέπει να υπάγεται σε αντίστοιχη απαγόρευση συναλλαγών.

«Όχι» στους άλλους, εξαίρεση για τον πρόεδρο

Ο Τραμπ έχει στηρίξει ανοιχτά το νομοσχέδιο της Βουλής που περιορίζει τις συναλλαγές των μελών του Κογκρέσου, ζητώντας να εγκριθεί χωρίς καθυστέρηση ώστε οι νομοθέτες να μην μπορούν να κερδίζουν από εσωτερική πληροφόρηση.

Όταν, αντίθετα, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζος Χόλι πρότεινε η απαγόρευση να επεκταθεί και στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, ο Τραμπ του επιτέθηκε δημόσια, χαρακτηρίζοντάς τον «πιόνι» που παίζει το παιχνίδι των Δημοκρατικών.

Την ίδια στιγμή, έχει ζητήσει έρευνα για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές της πρώην προέδρου της Βουλής Νάνσι Πελόζι και του συζύγου της.

Ισχυρή στήριξη στην απαγόρευση συναλλαγών

Η ιδέα να μην μπορούν οι αιρετοί να συναλλάσσονται ελεύθερα στο χρηματιστήριο έχει ευρεία απήχηση στις ΗΠΑ.

Σε δημοσκόπηση Economist/YouGov τον Μάιο, περίπου τρεις στους τέσσερις Αμερικανούς δήλωσαν ότι τα μέλη του Κογκρέσου και άλλοι αιρετοί δεν θα πρέπει να μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν μεμονωμένες μετοχές.

Παρά την κοινωνική στήριξη, πάντως, η προοπτική μιας αυστηρής απαγόρευσης παραμένει αβέβαιη. Το σχετικό μέτρο της Βουλής έχει συνδεθεί με νομοσχέδιο για την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων, ενώ ο Χόλι ήταν ο μοναδικός Ρεπουμπλικανός που στήριξε τη δική του πρόταση στην αρμόδια επιτροπή.

Η τελευταία μεγάλη αλλαγή στους κανόνες οικονομικής δεοντολογίας του Κογκρέσου έγινε το 2012 με τον νόμο STOCK, όμως η επιβολή του θεωρείται χαλαρή, καθώς τα πρόστιμα ξεκινούν από 200 δολάρια.

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