Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο στις Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί και οχτώ τραυματίες – Αυτοκτόνησε ο δράστης (videos)

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Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης, και οκτώ τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσρις σοβαρά, είναι ο προσωρινός απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα σε γυμνάσιο στις νότιες Φιλιππίνες, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο δράστης αυτοκτόνησε ενώ τα θύματα ήταν μαθητές ηλικίας 14 με 17 ετών. Ο δήμαρχος των Φιλιππίνων δήλωσε ότι ο δράστης ήταν ένας 16χρονος μαθητής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Εθνικό Γυμνάσιο Μπάνγκα στο Νότιο Κοταμπάτο, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ρεϊνάλντο Ταμάγιο.

«Από ό,τι γνωρίζω, και οι δύο είναι μαθητές, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη πλήρεις λεπτομέρειες», δήλωσε στην AFP ο Ρόλι Ακίνο, υπάλληλος της περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον επτά άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

«Έχουμε τραυματίες. Δεν πρόκειται μόνο για έναν, αλλά εξακριβώνουμε περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής της αστυνομίας, Ρέτζι Φαντερόν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά ο ακριβής αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται στο σημείο και διερευνούν το περιστατικό. Δεν είναι σαφές πόσοι δράστες εμπλέκονταν στο περιστατικό.

Πρόκειται για το τρίτο θανατηφόρο περιστατικό σε σχολικό χώρο στη χώρα από τον Ιούνιο.

Τον περασμένο μήνα, ένας μαθητής μετέδωσε ζωντανά τον εαυτό του να πυροβολεί και να σκοτώνει έναν μαθητή σε σχολείο στη Ζαμποάνγκα, προτού αυτοκτονήσει.

Τον Ιούνιο, τουλάχιστον τρεις μαθητές σκοτώθηκαν και περίπου 20 άλλοι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση σε δημόσιο λύκειο στο Τακλομπάν, όταν δύο συμμαθητές τους άνοιξαν πυρ.

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