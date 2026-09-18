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18.09.2026 11:11

Η Δημογλίδου εξηγεί γιατί έγινε έρευνα στο σπίτι του Μαζωνάκη – Τι θα γίνει με το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε, «δεν έχουμε αντίρρηση να ανοιχτεί» λέει η οικογένεια

18.09.2026 11:11
giorgos-mazonakis

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Για την έρευνα που έγινε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και για όσα έχουν ακουστεί για το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή μίλησε το πρωί της Παρασκευής 18/9 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. επεσήμανε πως οι γιατροί του νοσοκομείου δεν πρόλαβαν καν να ενημερώσουν την Αστυνομία και όλα έγιναν πολύ γρήγορα εξαιτίας της αναγνωρισιμότητας του θύματος.

Όπως ανέφερε, η Ελληνική Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία για τον θάνατο του τραγουδιστή, ενώ τυχόν άλλα αδικήματα διερευνώνται από διαφορετικές Αρχές.

«Θα δούμε αν θα διαταχθεί και άλλη ενέργεια, μπορεί να μας ζητηθεί να ερευνήσουμε και άλλα αδικήματα», σημείωσε.

«Ακόμη δεν έχουμε ιατροδικαστική έκθεση. Θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές ώστε να ολοκληρωθεί», τόνισε και κλείνοντας είπε: «Το γεγονός ότι καταφέραμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη λειτουργία του μηχανήματος θα βοηθήσει πολύ».

Η έρευνα και το χρηματοκιβώτιο

«Στην κατ’ οίκον έρευνα (στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη) η οποία πραγματοποιείται παρουσία εισαγγελέα κατασχέθηκε και το χρηματοκιβώτιο. Από εκεί και πέρα σε συνεννόηση με την αρμόδια εισαγγελία είτε θα ανοιχτεί είτε θα παραδοθεί», ανέφερε.

Παράλληλα, η Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε πως τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων όπως το χρηματοκιβώτιο παραδίδονται από τους αστυνομικούς σε κάποια Αρχή και αποφασίζεται στη συνεχεία πού θα δοθούν.

«Προς το παρόν δεν έχω ενημέρωση ότι το χρηματοκιβώτιο έχει ανοιχτεί. Άλλωστε, όταν πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα εντοπίζονται στις κατ’ οίκον έρευνες, γίνεται καταγραφή και παραδίδονται σε αρμόδια υπηρεσία», επισήμανε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως δε τόνισε, οι Αρχές προχώρησαν στην κατ’ οίκον έρευνα, «γιατί θεωρήθηκε, σε συνεργασία με την εισαγγελική Αρχή, ότι υπάρχει περίπτωση να βρεθούν στοιχεία που σχετίζονται με τον θάνατό του».

Πάντως, παρά την αρχική πληροφορία ότι η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη δεν επιθυμεί το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Μιλώντας στο MEGA, η οικογένεια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση να ανοίξουν οι Αρχές το χρηματοκιβώτιο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία, καθώς δεν έχει στην κατοχή της τα απαραίτητα κλειδιά ή τους κωδικούς.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 11:30
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