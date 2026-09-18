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Επανέρχεται ο Παύλος Πολάκης, μετά από αναρτήσεις του με αποκαλυπτικά στοιχεία «για τις ασύλληπτες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατούλη στην “αναγεννητική”, “αισθητική”, “ολιστική” κ.λπ. “Ιατρική”».

Με ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά αμφισβητεί ότι ο κ. Πατούλης έχοντας αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι σε θέση, ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, «να ασκεί τα ελεγκτικά του καθήκοντα απέναντι σε τέτοιου είδους “κλινικές”, απέναντι σε αυτά τα μαγαζιά της απάτης και της διαφθοράς, που άνοιγε ο κάθε κομπογιαννίτης, παίρνοντας κόσμο στον λαιμό του».

Και ρωτά:

«Ποιος να ελέγξει και τι;

Ο κ. Πατούλης, που ενώ ήταν Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ, προωθούσε τον “ιατρικό τουρισμό” και τις ιατρικές πράξεις μέσα σε διαμερίσματα και ξενοδοχεία;

Ο κ. Πατούλης, που ήταν ταυτόχρονα πρόεδρος της ΑΜΚΕ “Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας”, Μέτοχος 100% στην MEDI DERMA για πλαστικές επεμβάσεις, επιχειρηματικές συμβουλές και διαχείριση ακινήτων (!) και Πρόεδρος στην “OMS Total Care” που παρέχει “premium aesthetics, wellness and longevity”, σε συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία;

Ο κ. Πατούλης, που ως Περιφερειάρχης Αττικής το 2023, χρηματοδότησε με 8.000 ευρώ το περίφημο συνέδριο του 2023, όπου η ήδη προφυλακισμένη για τον θάνατο του Μαζωνάκη, η ανειδίκευτη εγκληματίας, Ιωάννα Γάκα, παρουσίαζε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης για θεραπεία αποτοξίνωσης;

Ο κ. Πατούλης, που ταυτόχρονα ως Πρόεδρος του Ι.Σ.Α., έθεσε το ίδιο συνέδριο το 2023, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών;

Ο κ. Πατούλης, που μετά τις παραπάνω αποκαλύψεις από τον Παύλο Πολάκη, Τομεάρχη Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ψεύδεται ασύστολα από χτες, προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα»;

Ο βουλευτής και τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ στρέφει τα πυρά του και κατά των Πλεύρη, Γεωργιάδη και Μητσοτάκη:

«Ή μήπως να ελέγξει όλους τους παραπάνω» απευθύνει το ρητορικό ερώτημα «ο πρώην υπουργός Υγείας και νυν υπουργός Μετανάστευσης, Θανάσης Πλεύρης, που, όπως αποκαλύφθηκε σήμερα από το ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν μόνο “πελάτης” στο αμαρτωλό ιατρείο των Γάκα και Θεοδωρόπουλου, αλλά και συνεταιράκι τους στο Σωματείο “Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο”;

Ή μήπως να τους ελέγξει ο νυν υπουργός Υγείας και πρώην πωλητής νανογιλέκων, Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι θαμώνας, κράχτης και διαφημιστής τέτοιων “κλινικών” και τέτοιων “πρακτικών”, που άνθισαν και θέριεψαν, αρρύθμιστες, επί των ημερών του;

Ή μήπως να περιμένουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αμέσως μόλις ανέλαβε το 2019 κατήργησε μαζί με τους υπουργούς του το Σ.Ε.Υ.Π. (Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας) του Υπουργείου Υγείας και το αντίστοιχο σώμα ελέγχου του ΕΟΠΥΥ, την ΥΠΕΔΙΦΚΑ»;

«Οι λέξεις “παραίτηση” και “ευθιξία”» καταλήγει ο Παύλος Πολάκης «είναι άγνωστες, προφανώς, στους πρωταγωνιστές της παρακμής. Αλλά δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο. Γιατί η υπόθεση που ξετυλίγεται μπροστά μας είναι η επιτομή της διαφθοράς και της διαπλοκής του παρακράτους Μητσοτάκη».

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