Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν κρύβαμε τα μηχανήματα, είναι αστείο» – Τι λέει η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα στοιχεία για την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, λίγο πριν από τον θάνατό του, δίνει η γραμματέας του γιατρού. Σε αποκλειστική της συνέντευξη στο «Live News», μεταφέρει όσα είδε κατά την παραμονή της στον χώρο την Τετάρτη 9/9, ημέρα του τραγικού συμβάντος, και μιλά για τον τραγουδιστή, αλλά και για τους δύο γιατρούς.

Η ίδια αναφέρει πως υποδέχθηκε τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά την άφιξή του και τον χαιρέτησε, προτού εκείνος κατευθυνθεί στον χώρο όπου βρισκόταν η 56χρονη γιατρός. Όπως εξηγεί, μέχρι την ώρα που η ίδια έφυγε από το ιατρείο, περίπου στις 15:20, δεν είχε αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο και η κατάσταση παρέμενε ήρεμη.

Ανακαλώντας τις στιγμές εκείνες, η γραμματέας λέει: «Ναι, τον χαιρέτησα. Αφού εγώ έφυγα 15:18 – 15:25, όπως έχω πει και στην κατάθεσή μου και ο Μαζωνάκης είχα πει ότι ήρθε στο ιατρείο στο μισάωρο 14:00 με 14:30. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα. Είχα πει 14:00 με 14:30. Φυσικά και τον είδα. Φυσικά και τον χαιρέτησα, τον καλησπέρισα, τον καλωσόρισα και μετά από λίγο, αφού είδε κι άλλον έναν γνωστό του μέσα στο ιατρείο και χαιρετηθήκανε, προφανώς ο άνθρωπος έχει δώσει ήδη κατάθεση. Μετά εγώ έφυγα. Πέρασε μέσα στην κυρία Γ… και έφυγα. Μέχρι την ώρα που έφυγα όλα ήταν ήσυχα. Ο γιατρός (ο 58χρονος) ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ και χαλάρωνε, 15:20».

Για την προηγούμενη ημέρα, η γραμματέας σημειώνει πως γνώριζε ότι ο τραγουδιστής είχε προγραμματίσει να επισκεφθεί το ιατρείο, ωστόσο δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν τελικά πήγε, καθώς η επίσκεψη δεν συνέπιπτε με το ωράριο της βάρδιάς της.

«(Την Τρίτη 8/9) ήξερα ότι θα ερχόταν. Ήξερα ότι θα ερχόταν, αλλά δεν ξέρω αν ήρθε τελικά. Δεν είναι στην ώρα της βάρδιάς μου. Υπάρχουν λίστες, αλλά όταν γίνεται το ραντεβού είναι στο τέλος της ημέρας, πάντα τα σβήναμε. Ανέκαθεν. Είχε ξαναέρθει στο παρελθόν πριν αρκετά χρόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ που τον χάσαμε και που “έφυγε” από τη ζωή. Το θεωρώ μία πάρα πολύ κακή συγκυρία κι ένα κακό timing»

Πώς καταγράφονταν τα στοιχεία των ασθενών στο μηχάνημα

Στη συνέχεια, η γραμματέας εξήγησε πού υπήρχαν καταχωρημένα τα στοιχεία και το ιστορικό των ασθενών που υποβάλλονταν στον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο. Όπως λέει, οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποθηκεύονταν απευθείας στο μηχάνημα της εξέτασης.

«Υπάρχει ιστορικό στο μηχάνημα μέσα που γίνεται η εξέταση, ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος. Είναι αυτό με τα δύο αυτοκολλητάκια που μπαίνουν στο μέτωπο και μετά ακουμπάς τα χέρια και τα πόδια σε κάτι μεταλλικές πλάκες. Αυτό είναι είδος σκαναρίσματος, όπως έχουν πει και από ό,τι έχω ακούσει και οι ασθενείς που έχουν έρθει και έχουν μιλήσει. Εκεί μέσα κρατιέται όλο το database, το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το κινητό, ύψος και βάρος. Δεν κρατάγαμε πουθενά αλλού δεύτερο. Ακόμα και κάποιο τηλέφωνο να θέλαμε εμείς, γιατί να έπρεπε να πάρουμε εμείς κάποιο τηλέφωνο, το βλέπαμε από εκεί», είπε και συμπλήρωσε: «Έχω πέσει πάνω σε έλεγχο, ναι. Φυσικά, είχε τύχει δηλαδή να ανοίξω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γινόταν. Το μηχάνημα πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβόταν. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν, από εδώ μέχρι την Αυστραλία. Είναι αστείο. Δεν είναι κι ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχανηματάκι, το βάζω στην τσέπη μου και το κρύβω».

Η γραμματέας επανήλθε στη συνέχεια στην κατάσταση που επικρατούσε στο ιατρείο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγο πριν η ίδια φύγει. Όπως περιγράφει, ο 58χρονος γιατρός είχε ξαπλώσει στον κεντρικό καναπέ του σαλονιού για να ξεκουραστεί μέχρι το επόμενο ραντεβού του, ενώ ο χώρος ήταν ήσυχος.

«Ο κύριος Μ… (ο ασθενής) είχε ραντεβού 15:30 αν θυμάμαι καλά. Ο γιατρός είχε ξαπλώσει για λίγο να χαλαρώσει, να ξεκουραστεί πριν έρθει το επόμενό του ραντεβού. Ο άνθρωπος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ, είχε κλειστά τα μάτια του για λίγο. Ανοίγω εγώ την πόρτα, αλλά επειδή κάνει τον θόρυβο αυτόν όταν έχουμε συναγερμό που κάνουν οι πόρτες, το ακούει, ανοίγει τα μάτια του, τον χαιρετάω και ψιθυριστά κιόλας λέω “γεια σας, καλή συνέχεια” κι έφυγα. Κι ο άνθρωπος ήταν ακόμα εκεί. Ξαπλωμένος ο κύριος Θ… στον καναπέ. Μέχρι την ώρα που έφυγα εγώ ήταν μέσα η κυρία Γ… υπήρχε και μία τέτοια σιωπή. Δηλαδή σας λέω, ο γιατρός ήταν ξαπλωμένος. Υπήρχε ένα ωραίο κλίμα μέσα. Τι να σας πω;».

Νωρίτερα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο 58χρονος είχε αποχωρήσει από το ιατρείο για να γευματίσει, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στον χώρο: «Πήγε να φάει 2 η ώρα. Του είχα κλείσει εγώ το τραπέζι να πάει να φάει. Πήγε, έφαγε όπως είδαμε κιόλας. Πρέπει να έφυγε γύρω στις τρεις παρά, τρεις παρά δέκα, τρεις. Γύρισε στο ιατρείο του. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε και μετά από λίγο ξάπλωσε να ξεκουραστεί μέχρι να έρθει το επόμενο του ραντεβού. Στον κεντρικό καναπέ του σαλονιού γιατί δεν υπήρχε κόσμος κανείς εκείνη την ώρα. Η κυρία (…) ήταν μέσα με κλειστή την πόρτα και επικρατούσε ησυχία και ηρεμία».

Η αναφορά στο καθάρισμα μετά την αναχώρηση του ΕΚΑΒ

Ερωτηθείσα για το τι συνέβη στον χώρο μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ και την παραλαβή του Γιώργου Μαζωνάκη, η γραμματέας αναφέρθηκε στο καθάρισμα που ακολούθησε. Η ίδια χαρακτήρισε το γεγονός περίεργο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει εάν έγινε στο πλαίσιο κάποιας οδηγίας των γιατρών ή για άλλο λόγο.

«Αυτό ήταν όντως πάρα πολύ περίεργο. Ναι μεν μπορεί να είναι μια συνήθης διαδικασία που κάνουν τα κορίτσια πριν κλείσουν ή πριν φύγουν ή όταν φεύγει ένας ασθενής για να υπάρχει, ένα είδος αποστείρωσης. Αλλά τώρα αυτό ή το κάνανε μηχανικά, δεν το έχω συζητήσει μαζί τους. Εγώ με το δικό μου το μυαλό λέω είτε το κάνανε μηχανικά, αυτόματα και πάνω στη μ… εκείνης της στιγμής που τις διακατέχει απόλυτο άγχος και σύγχυση, είτε αν τους το είπαν οι γιατροί δεν το γνωρίζω», κατέληξε.

Η κατάθεση της γραμματέως προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζονται σχετικά με τα γεγονότα στο ιατρείο εκείνο το απόγευμα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι συνέβη πριν και μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Διαβάστε επίσης:

Θάνατος Μαζωνάκη: «Σκότωσες το καλύτερο παιδί φώναζαν οι άλλες κρατούμενες» – Το πρώτο 24ωρο Θεοδωρόπουλου και Γάκα στις φυλακές Κορυδαλλού

Παύλος Φύσσας: «Ποτέ ξανά» – 13 χρόνια από τη δολοφονία του – Αντιφασιστική πορεία με ηχηρό μήνυμα

Ρέντης: Μάχη με διάσπαρτες εστίες φωτιάς – Ήχησε το 112 λόγω των καπνών (photos)











