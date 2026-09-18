Στο φως νέα αρχεία για τα UFO από το Πεντάγωνο – «Ανεπίλυτες» υποθέσεις από το 1952

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Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα την έκτη δέσμη αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τα Άγνωστης Ταυτότητας Ανωμαλίες (UAP), ή UFO, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας διαφάνειας της κυβέρνησης Τραμπ.

Τα 10 νέα αρχεία προστέθηκαν στο Προεδρικό Σύστημα Αποχαρακτηρισμού και Αναφοράς για Συναντήσεις με UAP (PURSUE), το οποίο άρχισε να δημοσιεύει αρχεία τον Μάιο. Περιλαμβάνουν ηχητικό υλικό, βίντεο και έγγραφα από το υπουργείο Πολέμου και τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

Μεταξύ των νέων στοιχείων περιλαμβάνεται ψηφιοποιημένο κινηματογραφικό υλικό που καταγράφηκε κοντά στο Τρέμοντον της Γιούτα, το 1952, από τον αρχικελευστή του Πολεμικού Ναυτικού Ντελμπερτ Σ. Νιούχαουζ, ο οποίος ανέφερε ότι είδε μια ομάδα φωτεινών αντικειμένων στον ουρανό. Το φιλμ εξετάστηκε αργότερα από το Project Blue Book της Πολεμικής Αεροπορίας, ωστόσο οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η περιορισμένη λεπτομέρεια του υλικού και η απουσία σταθερών σημείων αναφοράς δεν επέτρεψαν την εξαγωγή οριστικού συμπεράσματος.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται επίσης δύο βίντεο από κινητό τηλέφωνο, τα οποία υπέβαλε αξιωματούχος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στο Κολοράντο τον Οκτώβριο του 2023. Ο αξιωματούχος περιέγραψε ένα αθόρυβο αντικείμενο με φώτα που αναβόσβηναν σε κόκκινο, μπλε και πράσινο χρώμα. Το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών του Πενταγώνου προειδοποίησε ότι η αυτόματη εστίαση των κινητών τηλεφώνων και η ψηφιακή επεξεργασία μπορούν να αλλοιώσουν το φαινομενικό σχήμα και την κίνηση αντικειμένων που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση.

Άλλα αρχεία περιλαμβάνουν μια παρουσίαση του 1952 από τον πρώην επικεφαλής του Project Blue Book, πλοίαρχο Έντουαρντ Τζ. Ρούπελτ, ο οποίος ανέφερε ότι περίπου το 20% από τις περίπου 800 υποθέσεις που είχε εξετάσει η Πολεμική Αεροπορία παρέμεναν ανεξήγητες μετά την ανάλυση. Ο Ρούπελτ υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Πολεμική Αεροπορία δεν είχε καταλήξει σε συμπέρασμα για τη φύση ή την προέλευση του φαινομένου.

Η νέα δέσμη περιλαμβάνει επίσης έγγραφα της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας (DIA) που συνδέονται με το πρόγραμμα Πρόγραμμα Εφαρμογών Προηγμένων Αεροδιαστημικών Οπλικών Συστημάτων (AAWSAP), το οποίο ξεκίνησε το 2008 και εξέταζε πιθανές μελλοντικές απειλές και τεχνολογίες ξένων αεροδιαστημικών συστημάτων. Σε μία έκθεση του 2010 εξετάζεται η «σπιντρονική», ένας τομέας της ηλεκτρονικής που αξιοποιεί το σπιν των ηλεκτρονίων και έχει πιθανές εφαρμογές στους υπολογιστές και στους αισθητήρες.

Τα πιο πρόσφατα αρχεία του PURSUE δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Αύγουστο και περιλάμβαναν αναφορές που χρονολογούνται από το 1950 έως το 2026.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι τα αρχεία χαρακτηρίζονται «ανεπίλυτα» επειδή οι ερευνητές δεν διέθεταν επαρκείς πληροφορίες για να προχωρήσουν σε οριστική ταυτοποίηση – και όχι επειδή έχουν συνδεθεί με εξωγήινη δραστηριότητα.

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