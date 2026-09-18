Βρετανία: Σφάλμα λογισμικού έφερε το χάος στις πτήσεις

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Σε σφάλμα λογισμικού αποδίδει η NATS, ο πάροχος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Βρετανία, τη σοβαρή δυσλειτουργία της 8ης Σεπτεμβρίου 2026, που επηρέασε εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες και οδήγησε στην ακύρωση περίπου 2.000 πτήσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της NATS, Μάρτιν Ρολφ, δήλωσε ότι το περιστατικό δεν συνδέεται ούτε με τη μεγάλη δυσλειτουργία του 2023 ούτε με στρατιωτική παρέμβαση, όπως είχε αναφερθεί σε δημοσιεύματα.

Τόνισε, επίσης, ότι η ασφάλεια των πτήσεων δεν τέθηκε σε κίνδυνο.

Software glitch caused travel chaos, says air traffic control body https://t.co/VqQm4mQbdy — BBC News (UK) (@BBCNews) September 18, 2026

Σύμφωνα με την έκθεση της NATS, το πρόβλημα εντοπίστηκε σε μικρό τμήμα του κώδικα του συστήματος δεδομένων πτήσεων.

Μια συγκεκριμένη ακολουθία σχεδόν ταυτόχρονων αιτημάτων από αεροσκάφος προκάλεσε προσωρινή διακοπή στη λειτουργία του συστήματος. Η εταιρεία έχει εφαρμόσει προσωρινή λύση, ενώ δοκιμάζεται μόνιμη επιδιόρθωση.

Η υπουργός Μεταφορών Χέιντι Αλεξάντερ χαρακτήρισε τη δυσλειτουργία «εντελώς απαράδεκτη» και ζήτησε να διερευνηθεί γιατί το πρόβλημα δεν είχε εντοπιστεί νωρίτερα. Παράλληλα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα.

Το περιστατικό επαναφέρει τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία.

Αντίστοιχη δυσλειτουργία το 2023 είχε προκαλέσει εκτεταμένο ταξιδιωτικό χάος και κόστος περίπου 100 εκατ. στερλινών για τις αεροπορικές εταιρείες.

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