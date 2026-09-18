Reuters: Στο τραπέζι επαφές Πούτιν και AfD για να ξαναμπεί το ρωσικό αέριο στη Γερμανία

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Ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και η ηγεσία του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος AfD έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για συνάντηση το επόμενο έτος, με στόχο τη συζήτηση για την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το σχέδιο, όπως αποκάλυψε σε δημοσίευμά του το Reuters.

Οι συζητήσεις για μια συνάντηση, ενδεχομένως και εντός του Μαρτίου, υπογραμμίζουν τις στενές σχέσεις μεταξύ Μόσχας και AfD – ενός κόμματος που, αν και έχει αποκλειστεί από την εξουσία λόγω συμμαχίας των αντιπάλων του, παραμένει το πιο δημοφιλές κόμμα στη Γερμανία βάσει των προτιμήσεων των ψηφοφόρων.

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενός σύμβουλος του Πούτιν και επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, καθώς και οι συμπρόεδροι του AfD, Άλις Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα, όπως ανέφερε ένα από τα προαναφερθέντα άτομα.

Εκπρόσωπος του AfD και εκπρόσωπος του Ντμίτριεφ αρνήθηκαν να σχολιάσουν το θέμα.

Πριν από την επιβολή κυρώσεων λόγω της πλήρους κλίμακας εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία προμήθευε τη Γερμανία με περισσότερο από το ένα τρίτο των εισαγωγών αργού πετρελαίου και πάνω από το μισό του φυσικού αερίου της.

Η συνάντηση θα πραγματοποιούνταν μόνο εφόσον συμφωνούνταν προηγουμένως ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ οι διοργανωτές ήλπιζαν ότι θα συγκέντρωνε στο ίδιο τραπέζι το AfD, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε η ίδια πηγή. Ως πιθανές τοποθεσίες για τη σύνοδο εξετάζονταν το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή η Ινδία, πρόσθεσε.

Σε συνέντευξή της στο Reuters τον Ιούνιο, η Βάιντελ είχε ταχθεί υπέρ του τερματισμού του μποϊκοτάζ στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, προκειμένου να ενισχυθεί η γερμανική οικονομία που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Ο Ντμίτριεφ συμμετείχε αυτόν τον μήνα σε συνάντηση στη Μόσχα με τους Αμερικανούς εκπροσώπους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι διοργανωτές ήλπιζαν ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ θα παρευρίσκονταν επίσης στη συνάντηση για το φυσικό αέριο, η οποία θα εξέταζε το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των ρωσικών αγωγών Nord Stream, ανέφερε η πηγή.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ δεν έχουν ενημερωθεί ούτε προσκληθεί στη σχεδιαζόμενη σύνοδο.

ΤΟ AfD ελπίζει να κερδίσει πόντους στους ψηφοφόρους

Οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση θα είχε συμβολικό χαρακτήρα, καθώς το AfD δεν ασκεί κυβερνητική εξουσία. Ωστόσο, οι προετοιμασίες αναδεικνύουν την ευθραυστότητα του γερμανικού πολιτικού συστήματος, όπου η πάγια άρνηση των παραδοσιακών κομμάτων Το AfD μόλις πέτυχε μια σημαντική νίκη, αναδεικνυόμενο στο μεγαλύτερο κόμμα σε πολιτειακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, και την Κυριακή έρχεται αντιμέτωπο με μια νέα δοκιμασία της δημοτικότητάς του στις εκλογές του κρατιδίου Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας. Σε αυτό το κρατίδιο καταλήγουν στη Γερμανία οι ρωσικοί αγωγοί φυσικού αερίου Nord Stream.

Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Μόσχα χαιρέτισε την ιδέα ως «ένα θετικό και επίκαιρο βήμα».

«Η συμμετοχή της Γερμανίας, ως βασικής ευρωπαϊκής οικονομίας, μπορεί να δημιουργήσει μια ευρύτερη πλατφόρμα συζήτησης ζητημάτων που είναι σημαντικά τόσο για τις χώρες αυτές όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ο Robert Agee, πρόεδρος του AmCham Russia.

Η Γερμανία δυσκολεύτηκε να συνέλθει από το σοκ που προκλήθηκε από τη διακοπή λειτουργίας των κρίσιμων υποθαλάσσιων αγωγών Nord Stream, ορισμένοι εκ των οποίων αχρηστεύτηκαν από εκρήξεις τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ωστόσο, κάθε προσπάθεια επανέναρξης των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου ή επαναλειτουργίας του Nord Stream θα προκαλούσε σφοδρές αντιδράσεις, τόσο εντός της Γερμανίας όσο και μεταξύ των συμμάχων της, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη.

«Η Γερμανία δεν μπορεί να καταστεί ξανά εξαρτημένη από τη Ρωσία», δήλωσε ο Michael Kellner, βουλευτής των Πρασίνων, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη γερμανική ενεργειακή πολιτική στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της κρίσης που πυροδοτήθηκε από τη διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

«Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη της ενεργειακής κρίσης», είπε. «Μας κόστισε 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορούμε να θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτό. Θα ήταν προδοσία. Ο Πούτιν χρησιμοποιεί το AfD για τους δικούς του σκοπούς».

Ο Roderich Kiesewetter, βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), δήλωσε ότι η συνάντηση του AfD θα μπορούσε να ενθαρρύνει εκείνα τα στελέχη του κόμματός του που επίσης τάσσονταν υπέρ της αγοράς ρωσικού φυσικού αερίου.

«Το AfD τάσσεται με το μέρος της Ρωσίας, πρόθυμο να προδώσει τόσο την Ουκρανία όσο και τη Γερμανία. Η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενέργεια, και ειδικά τον Nord Stream, ως υβριδικό όπλο για στρατιωτικούς σκοπούς. Η επαναλειτουργία του Nord Stream θα ήταν καταστροφική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και θα απομόνωνε τη Γερμανία».

Το AfD παρουσίασε το αίτημά του για επανέναρξη των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου ως μια ρεαλιστική κίνηση, με τη Weidel να περιγράφει τη «φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία» ως το «μυστικό της επιτυχίας του σήματος “Made in Germany”».

Το AfD ελπίζει ότι η συνάντηση θα αναδείξει την ικανότητά του στην εξωτερική πολιτική και θα εκθέσει την κυβέρνηση για την αδράνειά της στην αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, δήλωσε μία από τις πηγές. Η στήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία προκαλεί όλο και μεγαλύτερες διχαστικές τάσεις.

Η σχέση της χώρας με τη Ρωσία έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στα ανατολικά, περιοχή που βρισκόταν υπό σοβιετική κυριαρχία μέχρι την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, πριν από περισσότερα από 35 χρόνια. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής τρέφουν αισθήματα συμπάθειας για τη Ρωσία, ενώ αντιμετωπίζουν με κριτική διάθεση τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον στρατιωτικό προστάτη της Γερμανίας, καταλήγει το Reuters.

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