Σε πανευρωπαϊκό φόρο στα «ουρανοκατέβατα» κέρδη εταιριών στρέφεται η ΕΕ – «Φωτιά» στις τιμές των καυσίμων

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Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συζήτησαν την επιβολή ενός φόρου απροσδόκητων εσόδων σε επίπεδο μπλοκ στις εταιρείες ενέργειας, καθώς οι τιμές καυσίμων και φυσικού αερίου που βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ ασκούν πίεση στους ηγέτες που απεγνωσμένα προσπαθούν να περιορίσουν την αυξανόμενη δημόσια δυσαρέσκεια και την πρόκληση της ακροδεξιάς.

Με τις εκλογές να αναμένονται τον επόμενο χρόνο σε οκτώ χώρες της ΕΕ, μεταξύ αυτών σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία, οι ηγέτες αγωνίζονται να αποτρέψουν τις πιθανές επιπτώσεις αυτού που οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά σοκ της ηπείρου εδώ και δεκαετίες.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλινγκμπάιλ, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στο Δουβλίνο την Παρασκευή, να προτείνει πιθανούς τρόπους φορολόγησης στα υπερβολικά κέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών.

«Αρκετά κράτη μέλη ζητούν μέτρα εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ, απαιτώντας προτάσεις μέχρι τον επόμενο μήνα. «Οι άνθρωποι μπορούν να δουν πώς οι πετρελαϊκές εταιρείες εκμεταλλεύονται την κατάσταση, υπερτιμούν και αυξάνουν σημαντικά τα κέρδη τους».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου έχουν ανακάμψει ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, περίπου 50% υψηλότερα από ό,τι πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι κλιμακούμενες επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή απειλούν περισσότερες οδούς εφοδιασμού. Οι αγορές παραγώγων υποδηλώνουν ότι οι traders δεν αναμένουν βραχυπρόθεσμη πτώση των τιμών.

Οι τιμές των πρατηρίων έχουν ήδη φτάσει σε ιστορικά υψηλά σε όλη την Ευρώπη. Στη Γερμανία, οι τιμές του ντίζελ εκτοξεύτηκαν σε ρεκόρ μέσης τιμής στα 2,45 ευρώ το λίτρο την Τετάρτη, ενώ η βενζίνη έφτασε σε νέο υψηλό των 2,31 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη ένωση αυτοκινητιστών της Ευρώπης, την ADAC.

Οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες στην Ολλανδία, όπου η βενζίνη ξεπέρασε το ιστορικό υψηλό της περασμένης εβδομάδας φτάνοντας τα 2,73 ευρώ το λίτρο την Τετάρτη, με το ντίζελ να κοστίζει κατά μέσο όρο 2,78 ευρώ το λίτρο. Οι τιμές έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο για τη βενζίνη στη Δανία και για το ντίζελ στη Φινλανδία.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι τιμές της βενζίνης είναι 24% υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο, ενώ το ντίζελ έχει αυξηθεί κατά 38% και το καύσιμο αεριωθούμενων κοστίζει πάνω από 100% περισσότερο. Η τιμή αναφοράς της βενζίνης διαπραγματεύεται στα 81 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 150% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τους αναλυτές να υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να φτάσει τα 100 ευρώ.

Ο οικονομικός επίτροπος της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν έχει σχέδια «σε αυτό το στάδιο» για έναν μηχανισμό φορολόγησης σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά τόνισε ότι είναι «έτοιμη να συμμετάσχει σε συζήτηση» και ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλλουν τους δικούς τους φόρους.

Οι υπερβολικά υψηλές τιμές των καυσίμων αποτελούν ήδη ένα σημαντικό εσωτερικό πολιτικό ζήτημα στη Γαλλία και την Ιταλία , οι οποίες τον επόμενο χρόνο θα αντιμετωπίσουν κρίσιμες εκλογές, στις οποίες οι ανησυχίες των ψηφοφόρων είναι πιθανό να κυριαρχηθούν από το αυξανόμενο κόστος ζωής, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Στην Ιταλία, ο κυβερνών δεξιός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι, ο οποίος υστερεί σε ποσοστά από τους αντιπάλους του στις δημοσκοπήσεις, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα καταργήσει τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες από το επόμενο έτος με κόστος άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιπλέον της μείωσης του φόρου ντίζελ που έχει ήδη κοστίσει 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Έχουμε επιλέξει να ανακατευθύνουμε ένα μέρος των πόρων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων σε ένα απλό, διαρθρωτικό μέτρο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για όσους χρησιμοποιούν αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες καθημερινά για να εργαστούν, να πάνε τα παιδιά τους ή να μετακινηθούν», δήλωσε ο Μελόνι.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε στους υπουργούς ότι επιθυμεί την «πλήρη κινητοποίηση» της κυβέρνησης όσον αφορά την προμήθεια καυσίμων και τις τιμές, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την εξασφάλιση προμηθειών διεθνώς, εργαζόμενος για την «ειρηνική επανέναρξη» του στενού του Ορμούζ.

Στην τελευταία φάση ενός κύματος διαμαρτυριών, Γάλλοι αλιείς μπλόκαραν την πρόσβαση σε δύο λιμάνια και μια αποθήκη καυσίμων στη νότια Γαλλία την Πέμπτη, λόγω των υψηλών τιμών του ντίζελ, οι οποίες αυτή την εβδομάδα ανέβηκαν στα 2,37 ευρώ το λίτρο, λίγο κάτω από το ρεκόρ των 2,38 ευρώ.

Η υπουργός Αλιείας, Catherine Chabaud, δήλωσε ότι οι αλιείς συμφώνησαν, μετά από έξι ώρες συνομιλιών, να άρουν τους αποκλεισμούς, μετά από μια υπόσχεση ότι σε όσους έχουν προβλήματα ρευστότητας θα χορηγηθούν δάνεια με μηδενικό επιτόκιο και τα μέτρα στήριξης θα συνδεθούν με τις αλλαγές στις τιμές των καυσίμων.

Ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, παρέτεινε αυτή την εβδομάδα τις έκτακτες επιδοτήσεις καυσίμων μέχρι το τέλος του έτους για τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και των κατασκευών. Ωστόσο, η κυβέρνηση διστάζει να παρέμβει για να μειώσει τις τιμές των καυσίμων για όλους.

«Τα γενικά μέτρα που επηρεάζουν τους πάντες – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν τα χρειάζονται – αποτελούν μια ψευδοοικονομία», δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Ρόλαντ Λεσκούρ. «Γιατί; Επειδή τελικά, θα πρέπει να τα χρηματοδοτήσουμε».

Τον Αύγουστο, η Ισπανία διπλασίασε την έκπτωση φόρου ντίζελ σε 0,20 ευρώ το λίτρο από την 1η Σεπτεμβρίου, μετά την άνοδο των τιμών του ντίζελ κατά 15,7% τον Ιούλιο, ενώ στη Γερμανία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη θέση, έχει υποσχεθεί δράση «σύντομα» για την άμβλυνση του αντίκτυπου των τιμών ρεκόρ των καυσίμων.

Το Βερολίνο μείωσε τους φόρους καυσίμων για δύο μήνες τον Μάιο, αλλά αυτό έπαψε να ισχύει ακριβώς τη στιγμή που άρχισαν οι ανανεωμένες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες ώθησαν περαιτέρω τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω. Το κεντροδεξιό CDU του Μερτς ηττήθηκε αυτόν τον μήνα στις εκλογές των κρατιδίων στη Σαξονία-Άνχαλτ από το ακροδεξιό AfD.

Δύο ακόμη εκλογές σε πολιτείες αυτό το Σαββατοκύριακο είναι πιθανό να φέρουν περαιτέρω κέρδη για το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο έχει διεξάγει εκστρατεία με πλατφόρμα την επιστροφή στις φθηνές εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου που η Ευρώπη εγκατέλειψε σε μεγάλο βαθμό μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

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