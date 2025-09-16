search
LIFESTYLE

16.09.2025 20:55

Καφές με γεύση από τα… «Φιλαράκια» – Ανοίγει Central Perk στη Νέα Υόρκη

16.09.2025 20:55
Οι θαυμαστές των «Friends» θα μπορούν πλέον να απολαύσουν ένα φλιτζάνι καφέ εμπνευσμένο από την αγαπημένη τους κωμική σειρά, στην πόλη όπου διαδραματίζεται.

Το πρώτο μόνιμο κατάστημα Central Perk θα ανοίξει στην Times Square της Νέας Υόρκης. Το καφέ, σύμφωνα με το Variety είναι μια «σύγχρονη εκδοχή» εκείνου, στο οποίο σύχναζαν οι Ρος, Ρέιτσελ, Μόνικα, Τσάντλερ, Τζόι και Φίμπι.

Το κατάστημα, που θα εγκαινιαστεί φέτος το φθινόπωρο, υπόσχεται ροφήματα καφέ και φαγητά εμπνευσμένα από τη σειρά με την καθοδήγηση του κριτή του «Top Chef» και βραβευμένου με το βραβείο James Beard, Τομ Κολίκιο. Το Central Perk θα περιλαμβάνει ένα αντίγραφο του πορτοκαλί καναπέ, προϊόντα και χαρμάνια καφέ για το σπίτι διαθέσιμα προς αγορά.

Οι καφέδες θα έχουν ονομασίες από ατάκες της σειράς, όπως Pivot Blend, How You Doin’? και We Were on a “Coffee” Break.

Το καφέ στην Times Square, στη βορειοανατολική γωνία της 7ης Λεωφόρου και της 47ης Οδού, είναι το δεύτερο Central Perk, καθώς το πρώτο άνοιξε στη Βοστώνη το 2023.

«Το Central Perk είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα στην ιστορία της τηλεόρασης. Μετά την απίστευτη ανταπόκριση στη Βοστώνη, η μεταφορά του Central Perk στην Times Square δεν είναι απλώς το επόμενο βήμα – είναι επιστροφή στην πατρίδα», δήλωσε ο Πίτερ βαν Ρόντεν από τη Warner Bros. Discovery Global Experiences σε δήλωσή του στο Variety.

«Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από τη Νέα Υόρκη για να γιορτάσουμε την κληρονομιά των «Friends» και να συνεχίσουμε να χτίζουμε τη σύνδεση που νιώθουν οι θαυμαστές με το Central Perk», πρόσθεσε.

