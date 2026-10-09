Φορολογική «καταιγίδα» 12 δισ. ευρώ: Πώς η ακρίβεια, ο ΦΠΑ και τα τεκμήρια γέμισαν τα κρατικά ταμεία – Η φορολαίλαπα «τρώει» τις αυξήσεις

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Η άνοδος των τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες την τελευταία εξαετία δεν επιβάρυνε μόνο τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, αλλά μεταμορφώθηκε στον ισχυρότερο «αιμοδότη» των δημοσιονομικών της χώρας.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν ότι η πληθωριστική έκρηξη, σε συνδυασμό με τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων και τα νέα τεκμήρια, γέμισε τα κρατικά ταμεία, οδηγώντας τα συνολικά φορολογικά έσοδα στο ιστορικό υψηλό των 71,9 δισ. ευρώ το 2025 (από 43,2 δισ. ευρώ το 2020).

Την ίδια στιγμή, η φορολαίλαπα «καταπίνει» τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις δόθηκαν στους μισθούς, αφήνοντας τους εργαζόμενους με την ίδια ή και μικρότερη πραγματική αγοραστική δύναμη.

Η ακρίβεια ως βασικός «αιμοδότης» των εσόδων

Ο δείκτης τιμών στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκε κατά 27% την τελευταία εξαετία. Αυτή η άνοδος των τιμών στα ράφια συμπαρέσυρε αυτόματα και τις εισπράξεις των έμμεσων φόρων:

«Απογείωση» στον ΦΠΑ: Τα έσοδα από τον ΦΠΑ σημείωσαν άλμα 85%, φτάνοντας τα 27,78 δισ. ευρώ το 2025 (από 15 δισ. ευρώ το 2020).

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ σημείωσαν άλμα 85%, φτάνοντας τα 27,78 δισ. ευρώ το 2025 (από 15 δισ. ευρώ το 2020). Η ανελαστικότητα της διατροφής: Σε αντίθεση με τις μετακινήσεις, όπου οι πολίτες μπόρεσαν να περικόψουν τη βενζίνη (επηρεάζοντας τα έσοδα από τα καύσιμα), τα έξοδα για διατροφή και βασικές υπηρεσίες ήταν αδύνατον να κοπούν. Έτσι, το κράτος εισέπραττε αυξημένο ΦΠΑ σε κάθε αγορά.

Σε αντίθεση με τις μετακινήσεις, όπου οι πολίτες μπόρεσαν να περικόψουν τη βενζίνη (επηρεάζοντας τα έσοδα από τα καύσιμα), τα έξοδα για διατροφή και βασικές υπηρεσίες ήταν αδύνατον να κοπούν. Έτσι, το κράτος εισέπραττε αυξημένο ΦΠΑ σε κάθε αγορά. Άλμα στους φόρους αγαθών: Συνολικά, οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 64,8%, αγγίζοντας τα 39,48 δισ. ευρώ.

Φόρος εισοδήματος: Το «καπέλο» στα φυσικά πρόσωπα

Παράλληλα με τους έμμεσους φόρους, ο φόρος εισοδήματος που βεβαιώθηκε από τις φορολογικές δηλώσεις εκτοξεύτηκε στα 5,1 δισ. ευρώ (από 3,2 δισ. ευρώ το 2022).

Η αύξηση αυτή εξηγείται από τρεις πολύ συγκεκριμένες αιτίες της καθημερινότητας:

Μικρές αυξήσεις… αλλά μεγαλύτερος φόρος: Η αύξηση του κατώτατου μισθού και των τριετιών ανέβασε τους ονομαστικούς μισθούς. Όμως, πολλοί εργαζόμενοι «πήδηξαν» αυτόματα σε υψηλότερο φορολογικό κλιμάκιο, βλέποντας την αύξησή τους να εξανεμίζεται κατά την εκκαθάριση.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού και των τριετιών ανέβασε τους ονομαστικούς μισθούς. Όμως, πολλοί εργαζόμενοι «πήδηξαν» αυτόματα σε υψηλότερο φορολογικό κλιμάκιο, βλέποντας την αύξησή τους να εξανεμίζεται κατά την εκκαθάριση. «Μαχαίρι» σε 400.000 επαγγελματίες: Η αύξηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος στα 12.320 ευρώ είχε ως αποτέλεσμα ο φόρος για όσους φορολογήθηκαν τεκμαρτά να «τσιμπήσει» έως και 33,8% σε σχέση με πέρυσι.

Η αύξηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος στα 12.320 ευρώ είχε ως αποτέλεσμα ο φόρος για όσους φορολογήθηκαν τεκμαρτά να «τσιμπήσει» έως και 33,8% σε σχέση με πέρυσι. Ψηφιακό «δίχτυ» της ΑΑΔΕ: Οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις και οι αυτόματες διασταυρώσεις περιόρισαν σημαντικά τα περιθώρια απόκρυψης εισοδημάτων.

Οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις και οι αυτόματες διασταυρώσεις περιόρισαν σημαντικά τα περιθώρια απόκρυψης εισοδημάτων. Το παράδοξο των αυξήσεων: Ο πολίτης είδε το ονομαστικό του εισόδημα να ανεβαίνει ελάχιστα, αλλά πέρασε σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή — πληρώνοντας τελικά περισσότερο φόρο χωρίς να έχει αυξηθεί η πραγματική του αγοραστική δύναμη.

Ψηφιακός έλεγχος και αυτόματα πρόστιμα

Στο «μέτωπο» της φορολογικής συμμόρφωσης, η ΑΑΔΕ περνά πλέον στην πλήρη αυτοματοποίηση.

Για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωσή τους (και προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο άνω των 100 ευρώ), τα πρόστιμα βεβαιώνονται και κοινοποιούνται αυτόματα μέσω του myAADE, χωρίς να μεσολαβεί ανθρώπινη παρέμβαση — μια διαδικασία που ξεκίνησε από τις επιχειρήσεις και επεκτείνεται άμεσα στα φυσικά πρόσωπα.

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