Φορολογική «καταιγίδα» 12 δισ. ευρώ: Πώς η ακρίβεια, ο ΦΠΑ και τα τεκμήρια γέμισαν τα κρατικά ταμεία – Η φορολαίλαπα «τρώει» τις αυξήσεις

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Η άνοδος των τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες την τελευταία εξαετία δεν επιβάρυνε μόνο τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, αλλά μεταμορφώθηκε στον ισχυρότερο «αιμοδότη» των δημοσιονομικών της χώρας.
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν ότι η πληθωριστική έκρηξη, σε συνδυασμό με τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων και τα νέα τεκμήρια, γέμισε τα κρατικά ταμεία, οδηγώντας τα συνολικά φορολογικά έσοδα στο ιστορικό υψηλό των 71,9 δισ. ευρώ το 2025 (από 43,2 δισ. ευρώ το 2020).
Την ίδια στιγμή, η φορολαίλαπα «καταπίνει» τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις δόθηκαν στους μισθούς, αφήνοντας τους εργαζόμενους με την ίδια ή και μικρότερη πραγματική αγοραστική δύναμη.
Ο δείκτης τιμών στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκε κατά 27% την τελευταία εξαετία. Αυτή η άνοδος των τιμών στα ράφια συμπαρέσυρε αυτόματα και τις εισπράξεις των έμμεσων φόρων:
Παράλληλα με τους έμμεσους φόρους, ο φόρος εισοδήματος που βεβαιώθηκε από τις φορολογικές δηλώσεις εκτοξεύτηκε στα 5,1 δισ. ευρώ (από 3,2 δισ. ευρώ το 2022).
Η αύξηση αυτή εξηγείται από τρεις πολύ συγκεκριμένες αιτίες της καθημερινότητας:
Στο «μέτωπο» της φορολογικής συμμόρφωσης, η ΑΑΔΕ περνά πλέον στην πλήρη αυτοματοποίηση.
Για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωσή τους (και προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο άνω των 100 ευρώ), τα πρόστιμα βεβαιώνονται και κοινοποιούνται αυτόματα μέσω του myAADE, χωρίς να μεσολαβεί ανθρώπινη παρέμβαση — μια διαδικασία που ξεκίνησε από τις επιχειρήσεις και επεκτείνεται άμεσα στα φυσικά πρόσωπα.
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