«Πληθωριστική ανάφλεξη στο 5,1%: Η ενεργειακή “φωτιά” απειλεί τα τρόφιμα – “Καμπανάκια” και από τη Βουλή»

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Στα κάγκελα βρίσκονται εκ νέου τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς ο πληθωρισμός στην Ελλάδα πραγματοποίησε βίαιη εκτίναξη στο 5,1% τον Σεπτέμβριο (από 3,7% τον Αύγουστο), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η χώρα μας φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα της Ευρωζώνης με τις υψηλότερες ανατιμήσεις, απέχοντας σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (3,8%) και τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.
Την ίδια ώρα, η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ) χτυπά ηχηρό «καμπανάκι», υπογραμμίζοντας ότι η επιμονή της απόκλισης του ελληνικού πληθωρισμού από τον ευρωπαϊκό αναδεικνύει σοβαρά «προβλήματα εγχώριας παραγωγής και ρυθμιστικής λειτουργίας των αγορών».
Κύριος τροφοδότης του νέου κύματος είναι η ενέργεια, με άλμα 18,8% σε ετήσια βάση στην Ευρωζώνη. Όπως επισημαίνει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, η αναζωπύρωση των γεωπολιτικών διενέξεων στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα στα Στενά του Ορμούζ κρατούν τις τιμές της ενέργειας ψηλά, ανακόπτοντας την αποκλιμάκωση του τιμαρίθμου. Ο επικεφαλής του ΓΠΚΒ, καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς, εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει φέτος σταθερά πάνω από το 3%, εξανεμίζοντας τις αυξήσεις στα εισοδήματα.
Παρότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος στην κατηγορία «Τρόφιμα, Αλκοόλ και Καπνός» διαμορφώθηκε στο 1,4% (από 1,1% τον Αύγουστο), η τάση στην αγορά καταγράφεται σαφώς αυξητική. Η ενεργειακή επιβάρυνση λειτουργεί ως «ντόμινο»:
Κόστος μεταφοράς και παραγωγής: Η άνοδος των καυσίμων αυξάνει το μεταφορικό κόστος και το κόστος λειτουργίας των μονάδων μεταποίησης.
Εισαγόμενος πληθωρισμός: Το ΓΠΚΒ υπογραμμίζει την «υψηλή εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τις εισαγωγές», γεγονός που καθιστά τη χώρα μας ευάλωτη στις διεθνείς ανατιμήσεις πρώτων υλών.
Δευτερογενείς ανατιμήσεις: Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το αυξημένο κόστος θα μετακυλιστεί τις επόμενες εβδομάδες απευθείας στις τιμές λιανικής των βασικών αγαθών (γαλακτοκομικά, κρέατα, οπωροκηπευτικά).
Η διπλή μέγγενη «ακριβή ενέργεια – ακριβά τρόφιμα» πιέζει το διαθέσιμο εισόδημα, την ώρα που το Γραφείο Προϋπολογισμού θυμίζει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα κινείται μόλις στο 55% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Παράλληλα, εντείνονται οι πιέσεις προς το οικονομικό επιτελείο για αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά και τη λήψη στοχευμένων μέτρων ελάφρυνσης για τα ευάλωτα νοικοκυριά.
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